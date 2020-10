Pedro Troglio sobre el gol invalidado: "Está bueno que nos pase, así los demás se callan un poco"

Inconforme, así salió el técnico Pedro Troglio tras el empate 0-0 del Olimpia ante Real de Minas en el estadio Nacional.

Ver Tablas de Posiciones del los Grupos del Apertura 2020 en Honduras

"Inconforme porque no ganamos un partido que hicimos los méritos para ganar. Después, en el desconcierto queda una sensación fea en los últimos minutos donde ya tirábamos la pelota producto del cansancio. Se hizo el gasto para ganar, lamentablemente erramos muchos goles. Estoy con bronca porque creo que hicimos los méritos para ganar", inició contando el argentino en rueda de prensa.

Los albos fueron superiores al cuadro minero y tuvieron varias claras, pero su ataque no anduvo fino.

"Cuando llevás el partido hay una merma y es lógico que comencés a perder creatividad. Equivocamos la definición, el último pase y en las pelotas paradas erramos mucho en la ejecución. Luego voy a hacer el análisis, pero digo ahorita 10 de claras que fallamos, pero en el fútbol se gana metiéndola adentro. Estoy tranquilo, me gustaría que el análisis sea producto de lo que se hizo en al cancha".

Olimpia suma dos empates en este arranque del torneo Apertura 2020 y está a cuatro puntos de distancia del Motagua, líder del Grupo.

"Tenemos que estar tranquilos que vamos por buen camino, eso es largo, el rival que va primero nos lleva cuatro puntos, pero igual podes salir primero en el grupo o salir segundo y pelear el campeonato. Esto es muy largo, vamos con tranquilidad".

Sobre el gol invalidado a Michaell Chirinos

Al minuto 21 del juego, Michaell Chirinos recibió un balón en el área y la mandó a las redes, pero la jugada fue invalidada por una inexistente posición adelantada. Troglio se refirió a la jugada.

"No lo miré, me dijeron que era regular. Está bueno que nos pase, porque siempre escucho que nos ayudan a nosotros, así que está muy bueno que nos pase. Así una semana trato de no escuchar que siempre nos ayudan, porque veo que siempre ayudan a los demás equipos y no dicen nada. Cuando nos pasa a nosotros, siempre lo dicen. Ya hubo un penal claro en el juego contra el España, está bueno que nos pase, así los demás se callan un poco y no opinan que siempre ayudan a Olimpia".

¿Reyes y Bengtson serán titulares ante UPNFM?

"Bengtson ha tenido una molestia en la rodilla, por eso lo hemos llevado con cautela, no lo hemos sobrecargado, igual que a Maidana. Es factible que le toque jugar, pero voy a ir variando, a Olimpia no le juegan como a otros rivales, a nosotros nos juegan diferente, se meten atrás y es un desgaste si no cae el gol. A Jerry tenía pensado ponerlo (de titular) en el partido que viene".

¿Hicieron falta los seleccionados?

Falta definir, pero muchas veces lo hemos hecho bien bien. Archibald ha sido la figura del partido. ¿Si faltan? Sin ellos y con ellos hemos perdido, empatado y ganado. Hemos armado un buen equipo, hoy estuvo a la altura, pudo haber ganado, no extrañamos a nadie. Simplemente no llegaron los goles".

Carecen de un cobrador de faltas:

"Nos falta un ejecutante de pelota parada, un clásico como tienen muchos equipos, a lo mejor no lo hemos conseguido en el mercado o no estamos con la claridad. En Seattle hicimos gol lde pelota parada. El fútbol tiene eso, la última pelota que le saca el arquero a Reyes es impresionante. El tema es generar las acciones, estar tranquilo. Hoy estuvimos erráticos en pelota parada y no estuvimos precisos en definición".