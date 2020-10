Diego Vázquez sobre el arranque de Motagua: “No me sorprende porque venimos trabajando hace mucho tiempo”

Motagua se medirá el próximo domingo a las 4:00 pm frente a la Real Sociedad de Tocoa. Los dirigidos por Diego Vázquez son líderes en el certamen con seis puntos y esperan mantener ese primer lugar en su grupo que les permita seguir soñando.

Diego Vázquez brindó conferencia de prensa este día, se refirió a cómo iniciaron el Apertura y ese juego frente a los tocoeños.

JUEGOS VS REAL SOCIEDAD: “Tenemos la baja de Decas, pero también recuperamos a Montes. Vamos a ver porque estamos analizando lo que presente el rival y lo que tengamos disponible. No he hablado con el médico para ver los jugadores que salieron golpeados y ahí tomaremos la decisión”.

CONTINUACIÓN DEL TRABAJO: “Estamos creyendo en lo que venimos haciendo, el torneo anterior muchos lo dejan pasar o lo dan por olvidado pero Motagua terminó siendo el mejor y ganando todos los clásicos. Yo creo que es una continuidad y bueno, ahora recién empieza pero lo hemos hecho bastante bien”.

ANÁLSIS A LA FECHA: “El otro día teníamos siete bajas y a los que les tocó demostraron que están para jugar como titulares, sacamos un resultado importante en una cancha compleja. Real Sociedad tenía su partido ganado y tuvo descuidos en el balón parado, ellos manejan bien la pelota y están bien dirigidos”.

SATISFECHO CON SU EQUIPO: “Siempre hay detalles por mejorar, tratamos de corregir esos errores y lo importante es minimizarlos al máximo. Lo importante es la forma en cómo hemos ganado los partidos, decir que me sorprende pues no porque venimos trabajando hace mucho tiempo y es lo que esperaba. Nos criticaron mucho porque no hicimos muchas contrataciones el torneo pasado, pero terminamos bien y lo que está bien hay que tocarlo muy poco. No me sorprende el inicio porque venimos trabajando hace mucho tiempo”

CONSTANCIA: “Es un trabajo que se va logrando con el tiempo, tenemos la ventaja que los chicos que están son del gusto nuestro y tienen cosas muy positivas”.