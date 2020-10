Richard Rodríguez, el uruguayo que desembarcó en Honduras y ahora es seleccionado nicaragüense

Era julio del 2015. Desde Canelones, Uruguay, el volante Richard Rodríguez llegaba a Puerto Cortés como un desconocido. Un futbolista zurdo que venía para vestirse con la camisa del Platense. En su primera temporada mostró su potencial que le valió para quedarse.

La vida premió a Rodríguez que tras su buen desempeño se quedó en Centroamérica, tras sus pasos por los escualos y el Vida de La Ceiba, se mudó a Nicaragua, país que lo recibió con los brazos abiertos y lo convirtió en uno de sus hijos; ahora es seleccionado nacional.

Tras dejar el fútbol hondureño en 2018, Rodríguez llegó al país pinolero para vestirse con los colores del Real Estelí, equipo con el que se ha consagrado campeón y convertido en ídolo. Sus buenos duelos le abrieron la puerta de la selección nacional.

El uruguayo Richard Rodríguez cuando defendió las camisas del Platense y Vida entre 2015 y 2018. Fotos DIEZ

"Nicaragua me abrió las puertas, me dio una oportunidad tan bonita y la verdad amo muchísimo el país porque me cumplió este sueño que es de toda mi familia. Para mis viejos (Sandra Alvez y Fernando Rodríguez) verme jugar con una selección, más allá de que no sea la uruguaya, le da mucho orgullo", comentó Richard en una entrevista con la el diario La Prensa de Nicaragua.

Se nacionalizó con apenas más de un año de vivir en el país, pues el entrenador de ese momento de la Selección, Henry Duarte, lo consideró interesante; ahora el nuevo seleccionador, Juan Vita, lo ha considerado vital. Mañana volverá a pisar nuevamente una cancha en el país que le abrió las puertas en la región.

Richard ya suma seis presencias con la camisa nica, este sábado estará frente a Honduras en Comayagua. Fue titular en el amistoso pasado que realizaron frente a Guatemala. Ha llevado el mate a la concentración pinolera donde lo han adoptado como uno de los suyos.

Richard es un volante de contención, zurdo, con esa garra charrúa. Le gusta salir jugando con la pelota, así como probar con remates de media distancia. El uruguayo es visto con buenos ojos en el país, pues se ha entregado a la defensa de su selección.

Las selecciones de Honduras y Nicaragua chocan este sábado (4.00 pm TVC) en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. Será el primer partido para los dirigidos por Fabián Coito en este año calendario, pues la pandemia del coronavirus cambió todos los planes en el mundo.