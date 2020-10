El Blog de Orlando Ponce: “Otro que ha decepcionado enormemente en las primeras de cambio es el Olimpia”

Empates y expulsiones al por mayor, arbitrajes nocivos y equipos que iniciaron en primera, caracterizan el inicio de la Liga. En apenas dos jornadas del campeonato Apertura de la Liga Nacional, los síntomas no son tan buenos, con seis empates, de 10 partidos; expulsiones a granel, arbitrajes tendenciosos y equipos que han iniciado en primera su velocidad, entre ellos tres de los denominados grandes.

Las buenas sensaciones las han dejado, por ahora, el Motagua, con dos triunfos en linea, la última frente a su enconado rival.el Marathón, en el duelo de los dos técnicos que se tienen "atracción fatal",Héctor Vargas y Diego Vásquez.

En dicho juego, a propósito hablando de morosos, anotó uno de los goles el veterano Bayron Méndez, lo que provocó un twittazo en las redes sociales del nido, para mandar a callas a todos los que cuestionaron a su fichaje; lamentablemente lo borraron rápido, puesto que había que dejarlo fijado.

La segunda víctima de las águilas fue el Marathón, que ligó su segundo partido sin ganar,ya que se había estrenado con un empate frente al Honduras Progreso. Por cierto que el adiestrador de los verdes deberá entrenar en los colectivos con 10 y con 11 jugadores, ya que en todos los partidos le expulsan jugadores, a Kervin Arriaga siguió el novato Cristian Moreira.

En los esmeraldas no funcionan ni en dupla, ni separados, los argentinos Bruno Volpi y Ridhuan Palermo,y con ello los goles brillan por su ausencia,todo un mal síntoma en el equipo dirigido por el León de Formosa.

Real España y Olimpia empataron 1-1 en la primera fecha.

Pero no solo el Motagua, etiquetado de favorito al título desde el inicio, se ha convertido en el rival a bajarse, sino que el Platense, el que por ahora nos ha puesto un tapabocas.

El tiburón, primero remontó un dos a cero contra el Vida, en La Ceiba, se puso 3-2 y el rojo tuvo que empatarle sobre la hora con un penal y esto que jugó parte del segundo tiempo en inferioridad numérica.

No sé qué vitamina les da el colombiano Jhon Jairo López a sus jugadores, pero en la segunda jornada se comieron uno de sus "bocados" favoritos, el Real España. Veremos si esto no es como "alegría en la casa de un pobre" y luego vuelve a sus crudas realidades.

Una de las mayúsculas decepciones del torneo, indudablemente es el Real España, con un punto apenas en dos partidos, lo que reactivo el twitter en uno sus más fuertes críticas, no sé si desde adentro o afuera, Mateo Yibrin.

Parece que la faceta del segundo tiempo ante el Olimpia, que contribuyó para rescatar, con un elemento menos un encuentro que perdían, fue como un espejismo, ya que la imagen que dejaron contra el Platense es para deprimirse y poner las bardas en remojo. Pronto, Ramiro Martínez, debe alcanzar una idea de juego consistente, tanto en defensa y ataque, y consolidarla, con seleccionados o sin seleccionados, ya que el panorama pinta bien feo para el club de la Lousiana.

Otro que ha decepcionado enormemente en las primeras de cambio es el Olimpia, con dos magros empates y un mar de dudas, desde su técnico. El club que más invirtió, en la falsa normalidad, con la pandemia,se dejó quitar de la boca un triunfo contra el Real España, en San Pedro Sula, y en la segunda jornada no pudo pasar de un miserable empate sin goles contra el Real de Minas, contra el que se pronosticaba incluso una goleada.

Dónde están los goles de Arboleda, y Diego Reyes, sus dos elegidos en las entradas? Están en el limbo. Tempramo, su técnico, Pedro Troglio, deberá colocar nuevamente las piezas en su lugar, como que el goleador Jerry Bengston debe ser titular y no relevo. Inherente al choque de los albos ante los mineros, mención aparte el perjuicio del arbitraje al inválidas un gol lícito a Michael Chirinos y no sancionarle una clara falta o penal a este mismo futbolista. Aunque nada justifica el mal funcionamiento del merengue, sobre todo ante los mineros.

Motagua ganó en San Pedro Sula gracias a goles de Marco Vega y Bayron Méndez.

Otro equipo del que se hizo mucha bulla mediática es el Vida, de La Ceiba, sin embargo sus dos empates hasta ahora, ante Platense, en su feudo, y Honduras Progreso, a domicilio, clubes de su nivel, a mí no me impresionan. Falta calibrar a los rojos ante los denominados "tigres" de la Liga Nacional para saber si están para lo mismo u objetivos grandes.

Insisto, me encanta ver a los equipos dirigidos por Ramón Maradiaga, en sus funciones de ataque, pero en defensa son una angustia, ya que aunque vaya ganando 5-0 no sé si al final el resultado será 5-5. El Real de Minas, con Tony Hernández y ahora sin el español "desterrado" por el Colegio de Entrenadores, como que no será ninguna "pera en miel" y la UPN será nuevamente un dolor de cabeza para los grandes y para los chicos, como ya lo vivió la Real Sociedad, que le ganaba 2-0 y terminó perdiendo 2-3.

Un mal síntoma de este torneo en pañales, es las excesivas expulsiones, muchas infracciones a las reglas de juego demasiados empates; parece que fuera un torneo para definir el descenso, reiterados y flagrantes errores arbitrales, cuando apenas se han desarrollado 10 partidos.

P. D: Con remontadas de dos goles de ventaja, que ya les hicieron al Primi y Carlos Martínez, quién será el próximo en la Liga cinco estrellas?