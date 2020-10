Primitivo Maradiaga: "La ansiedad no pasa por mi mente, estoy claro de lo que estoy haciendo"

Vida ha cosechado dos empates y una derrota en sus primeros tres juegos del Torneo Apertura 2020, la última de ellas fue este sábado jugando en casa ante Marathón (0-1), sin embargo, para el DT Enrique Maradiaga, no es tiempo de desesperase.

En conferencia de prensa el timonel dejó en claro que "no padezco de ansiedad. Ustedes me verán tranquilo, es un juego y lo estoy afrontando. Claro que hay muchos intereses, pero la ansiedad no pasa por mi mente, ni mucho menos de lo que pueda experimentar en mi organismo. Estoy claro de lo que estoy haciendo"

Y agregó "Estamos buscando un equipo que se consolide, un equipo que marque una línea de juego definida. Estamos próximos a una zona de clasificación, todavía quedan 12 partidos más de los cuales deberemos capitalizar. No podemos dejar escapar tanto, jugando especialmente de local".

Sobre el desarrollo del juego ante los verdolagas manifestó que "de alguna u otra manera pudimos ir sometiendo al rival. En el primer tiempo ellos generaron algunas situaciones. Encontramos espacios para hacerles daños, pero no fuimos persistentes para encontrar sus debilidades. Eso fue generando inseguridad".

Además, enfatizó en sus pequeñas virtudes que no pudieron concretar.

"Nos faltó más precisión por el lado de Foslyn Grant y ser más incisivos con César Guillén que fue presa de John Paul Suazo. No encontramos espacio para penetrar. Queremos seguir en la línea de jugar bien para sacar los resultados que queremos", alzó Primitivo.

Vida enfrentará a Real Sociedad el próximo miércoles 14 de octubre, encuentro en el que esperan sacarle provecho jugando en casa.

"Esperemos que ante Real Sociedad podamos hacer un juego más claro y buscando el interés propio de no desmayar para buscar el arco contrario", cerró.

Vida cierra esta fecha ocupando la cuarta posición en la agrupación de la Zona Norte con dos puntos de nueve posibles.