Pedro Troglio: "No podemos fallar goles tan claros, estamos todavía imprecisos"

Olimpia tuvo una victoria trabajada este sábado ante la UPNFM (3-1), donde jugaron gran parte del partido con un jugador menos.

Pedro Troglio, DT de los blancos, sacó sus conclusiones al final del compromiso disputado en el estadio Nacional.

“Estamos contentos con el triunfo, creo que fue un partido más parecido a los anteriores donde volvimos a estar erráticos en la definición y terminamos sufriendo el trámite del partido, en un momento nos quedamos con 10, en el penal de ellos, tenemos que acomodar eso, no podemos fallar goles tan claros, estamos todavía imprecisos producto del trabajo exigente que hicimos, pero en líneas generales el equipo dejó todo”, fueron las primeras palabras de Troglio.

Asimismo, el argentino habló de los futbolistas que debutaron hoy, así como el trabajo de Javier Portillo, fichaje que fue muy cuestionado en su momento.

"En el caso de Jerry (Bengtson) creo que lo hizo bien, marcó los dos penales. Luego lo de André Orellana que hizo su debut y lo ha hecho en gran nivel, sobre todo soportando un partido muy difícil, luego Samuel Córdova ingresó muy bien, termina siendo figura Portillo que a mí me pone muy feliz porque cuando a veces se habla de la edad, es un jugador de 39 años y sé que no se juega con el documento, se juega bien o se juega mal, al final me pone feliz por él. Alejandro Reyes hizo las cosas bien, a Chirinos el gol se le estaba negando, hubo cosas muy importantes. Hemos tenido en líneas generales un buen partido", explicó Pedro Troglio.

Y agregó: "Venimos sufriendo porque hemos sido castigados injustamente, un equipo que terminó siendo campeonísimo, que estuvo jugando dos torneos en gran nivel, sobre todo el de la Concachampions, y que se encontró en el inicio del torneo con dos empates, entiendo que es un equipo grande, pero no me parecían las críticas a los jugadores y estoy contento por ello", dijo Pedro Troglio.

El estratega del Olimpia dejó muy claro que jugar ante la UPNFM no ha sido fácil.

“Cada partido es una historia distinta y nueva, nosotros nos encontramos en las dos primeras fechas con los rivales esperándonos muy atrás, lógicamente no dan espacios, nos ha costado ser precisos a la hora concretar. Hoy ha sido un partido muy duro, jugado muy fuerte, al límite, por eso hubo tantas expulsiones, el partido se dio de esa manera y lo que recalco es que los jugadores lo han jugado de esa manera, lo ganaron. Es importante ganar, los dos partidos anteriores lo merecimos ganar y no se pudo", detalló.

Sobre el hecho de no poder ganar con contundencia y jugando bien, esto dijo Pedro Troglio: "No he visto a un equipo ganar con claridad, a todos los que han ganado no los vi hacerlo con claridad, todos ganan en el final del partido, con un gol de cabeza o ganan defendiendo bien, nosotros no somos una excepción a la regla, enfrentamos a equipos que nos juegan muy atrás, que también está bárbaro porque siendo Olimpia es normal que los equipos esperen. Nos está faltando una claridad. Este no es un torneo fácil, es muy duro".