Héctor Vargas habla de la expulsión de Ryduan Palermo: "Para nosotros es un reglamento y para el resto de los equipos es otro"

El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, considera que existe una línea en contra de su equipo por las reiteradas expulsiones que ha sufrido en el inicio del Torneo Apertura 2020, la última de ellas en el victoria 0-1 ante Vida con la doble amonestación de Ryduan Palermo que los dejó con un jugador menos en los últimos cinco minutos del encuentro.

En conferencia de prensa, Vargas reclamó y dijo que "las expulsiones solamente a Marathón le tocan. Las expulsiones que sufre Marathón, también las puede resentir otro equipos y no les pasa nada, pero es parte de lo que convivo hace mucho tiempo y las cosas no me han salido mal".

Y agregó: "Para nosotros es un reglamento y para el resto de los equipos es otro, la primera que nos toca a nosotros es expulsión y por eso lo estamos sufriendo. En tres partidos, cuatro puntos me da una pauta de que vamos por buen camino".

También se le consultó por el accionar de Ryduan Palermo, siendo jugador extranjero y por el cual tiene alta exigencia. Su respuesta fue clara.

"El tema está en lo que vos pagás por un futbolista. Futbolistas que son caros, les puedes exigir un montón de cosas. En su caso, me parece un jugador interesante, tiene que trabajar, pero vino al club, quizá ganando menos. Él quiere crecer y aquí me parece bárbaro, vamos a pulirlo", soltó.

Añadió: "Los que sí tienen que exigir son quienes pagan mucho dinero y contratan extranjeros que no cumplen con los requisitos necesarios".

Sobre su primera victoria en el Apertura comentó que "esos tres puntos nos permiten a nosotros volver a pelear por un lugar de privilegio. Queremos terminar primero en el grupo".

Marathón cerró la tercera jornada en la segunda casilla en el grupo de la Zona Norte con cuatro puntos. Su próximo juego será el miércoles 14 de octubre ante Real España en el Yankel Rosenthal.

"Somos fuertes en el Yankel y vamos a tratar de jugar donde nos sentimos fuertes. Debemos sumar puntos ante Real España", concluyó Héctor Vargas.