Javier Portillo, un veterano que calla bocas con su esfuerzo y sacrificio dentro de la cancha  

Criticado por muchos y admirado por otros, Javier Arnaldo Portillo, de 39 años, sigue demostrando que en la cancha se juega con la condición y no con la edad. El "pulgarcito" ha comenzado a callar bocas de los críticos por su fichaje con el Olimpia

A lo largo de su carrera como jugador de fútbol profesional a la fecha, Portillo alcanzó los 426 partidos disputados en la Liga Nacional. Después de 14 años, donde ha logrado conquistar seis títulos de Liga.





Su fichaje en la presente temporada fue criticada por muchos aficionados e inclusive merengues, pero es el propio jugador que ha comenzado a callar sus bocas con trabajo, esfuerzo y mucho sacrificio en los terrenos de juego.



"Las críticas me sirven para motivarme. Le agradezco al profe Troglio porque está cargando con la edad de él y con mi edad, el profe ha salido a defenderme, estoy súper agradecido con él. En otra circunstancia le sacaría mi librito ya que el fútbol no es de edad, todavía puedo competir con uno de 17 o de 20 que son la edad con la leche en los dientes como decimos nosotros. La verdad que yo estoy agradecido con Dios porque me da la fortaleza, lo mejor de todo es que no me he lesionado y seguiré luchando hasta donde él me permita", asegura el pequeño jugador.



Bajo el mando de Pedro Troglio, el lateral izquierdo debutó en el clásico ante el Real España, donde ingresó de cambio en lugar de Ever Alvarado. En este duelo disputó nueve minutos.



Su entrega y buen rendimiento dentro del terreno de juego lo llevaron a la titularidad en los últimos partidos ante Real de Minas y los Lobos de la UPNFM. En general, Portillo suma 189 minutos en tres compromisos.





Tras los tres partidos disputados con los merengues, el propio entrenador argentino, Pedro Troglio, ha destacado el accionar del "pulgarcito" y dejó claro que la edad no es lo principal en el fútbol.



"A mí me pone muy feliz porque cuando a veces se habla de la edad, es un jugador de 39 años y sé que no se juega con el documento, se juega bien o se juega mal, al final me pone feliz por él", indicó Pedro Troglio.



Cabe recordar que la última vez que Portillo había disputado un partido con la camisa del Olimpia, fue en la era de con Héctor Vargas como técnico en la primera vuelta del Clausura 2014-2015 ante duelo ante Marathón.