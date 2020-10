Desde España anuncian demanda contra presidente de Fenafuth, Jorge Salomón, por el caso Tony Hernández

Un nuevo capítulo se abre en el tema del entrenador español, Tony Hernández, quien no pudo ser inscrito en Honduras por no contar con toda la documentación. Ha sido el presidente del Centro nacional de Formación de Entrenadores de España, Miguel Galán, quien anuncia acciones contra los responsables de evitar que Tony dirigiera al Real de Minas.

Galán fue contundente al afirmar que entablará una demanda contra el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, pues consideran que Hernández si tenía todo en regla para poder ejercer la profesión en el balompié catracho.

“Voy a buscar un abogado para demandar al presidente de la Federación de la Federación de Honduras por un delito de prevaricación administrativa”, dijo de forma categórica Galán en una entrevista al portal entrenadores del fútbol de España.

El dirigente de los entrenadores, denuncia también al director de la Escuela de Entrenadores de Honduras, Marco Antonio Garay, a quien acusa de "corrupto" y explica que tiene pruebas de porqué no se aceptó la inscripción de Tony Hernández para que dirigiera a los mineros.

El presidente de CENAFE, Miguel Galán, anuncia que demandará al presidente de Fenafuth por impedir la inscripción de Tony Hernández en Real de Minas. Foto cortesía Marca

"Tony tiene el título deportivo de grado medio nivel A, y eso es equivalente a la licencia A en Honduras, que es la que se pide para entrenar en la Primera de aquel país. Es así. Otra cosa es que Honduras tuviera la licencia UEFA Pro o la licencia de grado superior, entonces sí. Entonces habría que exigirle", afirmó Galán.

VA CON TODO CONTRA SALOMÓN Y GARAY

El presidente de la CENAFE denunció al presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Honduras, Marco Garay, a quien acusó de tener su propio "corralito", eso quiere decir sus preferidos para que puedan entrenar los clubes catrachos.

"Pues que hay un corrupto en la Escuela de Entrenadores de Honduras, un tal Marco Antonio Garay, que quiere tener su corralito. Y bueno, que hay una discriminación arbitraria en toda regla que crea un problema diplomático. CENAFE no es quien le ha dado el título a ‘Tony’, quien se lo ha dado ha sido el Ministerio de Educación y Ciencia de España con la firma del Rey de España. Por tanto, han incumplido el Convenio de la Haya. Aparte, a ‘Tony’ le mandaron a apostillar los títulos y luego no lo dejaron entrenar. Garay ha sido la mano negra en todo este asunto. Y luego hay que referir que el cónsul, Luis Solís, ha mirado para otro lado. Yo estuve hablando con él por teléfono y es cómplice de todo esto. No ha hecho todo lo que debería hacer para defender a ‘Tony’. No está haciendo valer la titulación de España y de nuestro Rey. El cónsul ha dejado a la altura del betún a nuestro Rey".

Sobre el presidente de Fenafuth, Jorge Salomón, el español fue contundente: "Yo seguramente voy a buscar a un abogado de Honduras para ponerle una querella al presidente de la Federación de Honduras, Jorge Salomón. Me parece que han cometido un delito de prevaricación administrativa", arremetió Galán.

El Real de Minas al no poder contar con Hernández en los banquillos, determinó nombrar al técnico Israel Canales, quien en torneos anteriores fue el asistente de Raúl Cáceres y ya se estrenó con un empate el pasado sábado frente al Platense en Danlí, El Paraíso.