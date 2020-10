Quiere ser abogado: André Orellana, la historia del progreseño de 18 años que hizo debutar Troglio en Olimpia

El fútbol es de momentos y muchos aseguran que el tren no pasa dos veces. Es así que André Orellana, quiere aprovechar esta oportunidad que se le está brindando en el Olimpia que comanda Pedro Troglio.

Apasionado por el fútbol y privilegiado en su hogar, André Orellana, es hijo único varón de los tres hermanos que nacieron en el hogar de doña Flor Yessenia Leverón y José Daniel Orellana.



El Oriundo de El Progreso, Yoro, dejó a los suyos para cumplir su sueño de jugar al fútbol. Sus condiciones le abrieron paso desde mucho antes, ya que formaba parte del Yoro FC, fue así como logró recalar en la selección Sub-17.





Sus buenas condiciones y su deseo de triunfar, le abrieron las puertas para tener una prueba en las reservas del Olimpia. Sin pensarlo dos veces, el juvenil de apenas 16 años, demostró que tenía el talento para quedarse y así fichó Óscar "Cocli" Salgado.



LOS ESTUDIOS SIEMPRE HAN SIDO UN DEBER FUNDAMENTAL

El desarrollo y crecimiento del individuo van de la mano con la preparación académica, uno de los principios que siempre ha tenido claro la familia Orellana-Leverón. Fue así como su hijo no solo tiene puesta su mirada en el fútbol.



André comenzó sus primeros pasos en la educación en la Eternity Christian School, luego su secundaría en el Instituto San José de El Progreso. Debido a su traslado a Tegucigalpa por el tema del fútbol, se graduó de Bachillerato en Humanidades, en el Instituto Tecnológico Cybernet.





Como todo un soñador y pensante en el futuro, André Orellana quiere seguir escalando alto y su sueño es poder seguir una carrera universitaria, y le gustaría ingresar a la facultad de derecho.



DEBUTAR EN EL OLIMPIA, UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el Olimpia han desfilado un sin número de futbolistas con mucho talento, pero no todos han podido quedarse en el club y mucho menos lograr debutar.



André Orellana es uno de los afortunados, quien no tardo ni dos años para sudar la camisa blanca en un partido oficial y en el estadio Nacional. Luego aprobar su pase a las reservas, este juvenil de apenas 18 años, fue elegido por Pedro Troglio para jugar como titular ante los Lobos de la UPNFM.





Pese a su ascenso al primer equipo, el debut con el primer equipo fue una gran sorpresa para el oriundo de El Progreso, Yoro, luego que el equipo no había empezado de buena manera.



"Yo entreno con la ilusión de jugar en cada jornada, pero así como venía el equipo con varios empates, no me lo esperaba. Yo tenía una pequeña ilusión", comentó Orellana.



Fue así como se enteró que debutaría. "Él (Pedro Troglio) me lo dijo dos días antes del partido, fue después del juego ante el Real de Minas. Me dijo que estuviera listo, que descansara bien".



Como cada logro en la vida causa una felicidad, la noticia que debutaría con el Olimpia no fue para menos y Orellana con confiesa como les contó a su familia. "Les conté el día que estaba concentrado en el hotel. Mi mamá y mi mamá estaban feliz porque iba jugar. Todo mi familia estaban alegres, mis amigos".



UN DEBUT EN FAMILIA EN LA ZAGA DE LOS BLANCOS



Los debut en cada actividad causan sus nervios, pero con el apoyo de los compañeros se lograr superar y cuando tienen un familiar, mucho mejor. Orellana es curiosamente sobrino de Johnny Leverón, central con el que le tocó hacer pareja en la zaga merengue.



Este duelo ante los Lobos de la UPNFM fue especial para la familia Leverón, ya que dos miembros eran protagonista de ese encuentro. Pero lamentablemente el tío salió expulsado. "Me tocó debutar con él, fue en familia, pero salió expulsado"





Con gran experiencia y recorrido en el fútbol, Johnny Leverón, no pasó por alto los consejos para su sobrino. "Me dijo que estuviera atento con Lacayo, Kilmar y lo otro ya lo veníamos trabajando en los entrenos".



André Orellana, quien es un fiel admirador de Sergio Ramos por su personalidad, temple y personalidad, confía en poder hacer una linda carrera en el fútbol y de esa manera consolidarse con la camisa del Olimpia.