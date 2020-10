Héctor Vargas sobre el clásico ante Real España: "A nivel de Liga Nacional no hay un equipo al cual temerle"

Para Héctor Vargas, el 5-0 que le hizo Real España a Honduras Progreso fue fortuito porque venía de perder en la fecha anterior ante un equipo inferior como Platense. Espera que los jugadores verdolagas se hagan sentir en casa y considera que el horario reventará al rival.

El timonel lanza duras críticas por los constantes errores arbitrales y dice que está estudiando la posibilidad de jugar con 10 jugadores ya que en los tres partidos que lleva del torneo, siempre le expulsan un jugador. "Parece que hay una intensión de expulsar jugadores de Marathón", cuenta el nacido en Formosa, Argentina en la frontera con Paraguay.

"Garrido tenía 90 minutos en un año, venía sin jugar el año pasado donde solo había disputado 45 minutos el torneo pasado, lo mismo pasa con Moreira que acaba de cumplir 20 años, de igual forma con Selvin Guevara que solo tenía un partido por el problema de los papeles antes de la cuarentena, necesitaba minutos. No tuvimos los amistosos que necesitábamos, pero estamos ganando dinámica y más allá del partido de La Ceiba, podré contar con Arriaga y Solani, además de Machuca Ramírez que tuvo un problema de un divieso, también tengo a Lahera y cuento con cinco altas para el clásico", avisa Vargas.

¿No es la mejor versión del club, que está pasando o está tratando de hacer cambios?

Nos faltó efectividad contra Honduras Progreso, tuvimos una y no concretamos, contra Motagua igual; luego vienen las expulsiones como el caso de Moreira contra Motagua que jugamos con 10 el segundo tiempo. Jugar con un hombre menos, no fue fácil. Igual contra el Vida que nos expulsan a Ryduan Palermo, pero sí nos ha tocado jugar con uno menos en los últimos minutos de los tres partidos. Tengo esa sensación de que tendría que presentar en los partidos solo 10 jugadores o acostumbrarnos a jugar con 10 porque parece que hay una ligera intensión de expulsar un futbolista de Marathón. La vez pasada no expulsaron a Orellana de Olimpia por una falta sobre Lacayo de la UPN. O les cobramos igual a todos o dejamos pasar todo, porque si lo de Palermo fue expulsión, lo de Orellana también. Igual la vez pasada le cobraron un penal al Vida a favor de nosotros y no le cobraron uno de Montes sobre Jamal Charles y el juez se lleva el silbato a la boca. Esas sensaciones uno sigue pensando a ver qué pasa.

¿Considera entonces sobre el arbitraje que no es por errores si no que hay intensiones entonces?

Es una suma de todo, vos fíjate en las equivocaciones de quienes manejan el arbitraje y les hacen una prueba de Covid-19 al grupo del norte, los manda a entrenar sin tener resultados. Luego resulta que después la Cruz Roja los para en la primera fecha, porque la intensión de ellos era ponernos estos jueces en la primera jornada, pero el Covid-19 los paró y nadie sancionó al presidente de los árbitros. En la segunda fecha cuando ya habían coordinado todo por el tema de viáticos para manejarse, aparece Walter López como línea uno y es del centro. Este muchacho que antes estuvo con Alfredo Hawit hace dudar.

¿En qué radica la hegemonía que tiene Marathón sobre Real España en el Yankel?

La primera ventaja que tenemos sobre Real España es que ellos jugaron 24 horas después y la recuperación es inferior a la nuestra; jugamos a las 3.00 de la tarde en Yankel y vamos a analizar bien que ventajas podemos sacar y poder continuar con la hegemonía que tenemos.

¿Qué mejoras le ve a Real España en su funcionamiento en relación al torneo anterior?

Yo no observo mucho el rival, hay uno que recientemente dijo que nosotros jugábamos como equipo chico, observando más a Marathón que su equipo y al final perdió 5-0. Al rival yo lo observo para ver que virtudes tendrá y en dónde le puedo hacer daño conociendo a los jugadores, nada más. El rival no me interesa porque si yo sé todo del rival, pero mi equipo no juega como quiero, lo más factible es que las cosas no me salgan bien. Quiero ver cómo se desarrollan mis jugadores y si le encontramos los defectos al rival y lo detectamos, vamos a intentar usarlos. A nivel de Liga Nacional no hay un equipo al cual temerle, todos somos falibles, tenemos que jugar como equipo para apuntar a ganar el partido.

¿Cree que estas acciones de los árbitros son por sus constantes manifestaciones o es contra Marathón?

De hecho la ley que se estaba haciendo a nivel interno la estaban llamando, la ley Vargas, era la de la mordaza para que uno no dijera las cosas a nivel de prensa. Me parece honesto y noble decir las cosas en las equivocaciones. Pienso que en la primera fecha no decir que Benigno Pineda expuso la vida de los árbitros del norte, me parece una cosa que no es de alguien que no es noble. Realmente la primera equivocación fue allí y cuando uno lo dice, se enoja con uno.

¿Del 5-0 que le anotó el Real España al Honduras, es para verlo diferente o cree que el rival que tuvo en frente no le puso la resistencia que le pondrán ustedes?

Y porque no menciona el 1-0 de Platense sobre Real España. Hay que ver el vaso si está medio lleno o vacío. No tengo la menor duda que si hubiese tenido la contundencia frente al Honduras Progreso con las oportunidades, hubiese sido un resultado amplio, son cosas del fútbol. A mí me preocupa más como funcione mi equipo. Las estadísticas son todas antes del partido, en el torneo pasado le sacamos 21 puntos de ventaja y faltaron varias fechas. Hay que ver qué pasará el miércoles con la recuperación de los jugadores con esas 24 horas de diferencia y va a venir a jugar contra un rival que creo que entiende y sabe lo que quiere. Tenemos otra ventaja que tenemos cinco jugadores con condiciones de jugar; Lahera no había podido jugar y ya está bien, lo mismo que Kervin Arriaga, Solani, Moreira que cumple sanciones. Estamos fuertes y a las 5.00 pm sabremos quien hizo mejor las cosas.

¿Desde la salida de Mario y Chino Discua vemos que carece de un creador de juego, pero ahora vemos que el equipo hace el fútbol por las bandas con Solani y Machuca, piensa traer un creativo?

El fútbol se debe hacer con los jugadores que tenés, no quiere decir con eso que teniendo jugadores de una característica diferente no lo vas a usar. En el mundo en sí los que manejan la pelota se han terminado. En Real Madrid no hay un jugador porque el pase la pelota, pasa por todos, Modric y todos los que juegan. No pasa por uno. El último gran enlace de nivel internacional fue Riquelme, es resto son jugadores que retienen la pelota. Ahora, si un jugador no te corre, te juegan en contra. Por eso cuando Mario Martínez estuvo aquí le dije que si no corría no lo iba a poner, porque yo no puedo poner un jugador que tenga buena posición de pelota pero frene todo el equipo. Lo que ganó el equipo al no tener a Chino Discua y Mario Martínez es que ganó vértigo que realmente me parece interesante, con lo de Arriaga que tiene pegada, Palermo que tiene velocidad.

¿Qué tanto extrañará a la afición, será distinto el partido en el Yankel o el planteamiento prevalecerá?

El tema de la gente si tenía incidencia era por el sentido de pertenencia que uno fue imponiendo a los jugadores desde que llegué. Yo les dije que tenían que saber cuántos pasos habían del vestuario a la centro de la cancha. Marathón es un equipo que cuando termina un partido nos quedamos todos a compartir cualquier cosa después del entreno. Anoche compartimos pollos asados y nos quedamos hasta tarde. El solo hecho de estar dentro de la sede ya nos hace sentirnos locales por la falta de público que tenemos ahora. Sentimos que somos locales, nos gusta jugar en nuestro estadio y jugar en un horario al que Real España no está acostumbrado. Vamos a tratar de sacar ventaja de esta situación.