Pedro Troglio: "Hay una diferencia que me lleva Diego, que hace seis años que dirige el mismo equipo y yo uno"

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, habló previo al clásico capitalino ante el Motagua, rival al que se ha enfrentado. Tres victorias y dos derrotas en los cinco enfrentamientos. Este jueves se verán las caras en el estadio Nacional, pero el argentino ya tiene su estrategia.

"En cuanto al equipo, todavía vamos esperar hacer un poco más de entrenamiento, ya que tenemos la desgracia que en la Selección se lesionó Alvarado y estamos en estudio. Seguramente no va a lograr llegar y tenemos que probar algunas variantes de cara al juego".





Sobre las virtudes que tiene el rival. "La virtud de Motagua no la descubro yo, es un equipo que juega hace muchos años juntos, con el mismo entrenador que ha pasado por buenas y malas, más buenas que malas y que a raja tabla conoce su juego. Esa es la virtud más grande que tiene, un equipo duro de enfrentar. Es un partido donde respetamos al rival, pero nos estamos preparando de la mejor manera para poder ganar y estamos en las mismas condiciones de poder ganar, perder o de empatar. Estamos muy parejos los dos equipos y el que se equivoque menos sacará el partido adelante"



El timonel del Olimpia no cree en favoritismo. "Yo analizo que Motagua ganó los tres partidos y que nosotros pudimos haber ganado los tres también. Hicimos los merecimientos para ganar los tres, pero tuvimos la desgracia que nos empataran en el último minuto ante el Real España y erramos 12 goles ante el Real de Minas. Así que hicimos los méritos para tener 9 puntos, pero en el fútbol los merecimientos no sirven y hay que meterlas. Tampoco nos harían más o menos favoritos, acá no hay un favorito número uno. Lo que si reconozco es que es que han sido poco benévolos con el Olimpia, en los últimos 15 partidos solo perdió uno y el único que perdió fue en una maratón de partidos jugando tres clásicos, en Montreal y Seattle".





Pedro Troglio se refirió a las críticas que le hacen a su equipo, pero fue claro al asegurar que. "El equipo sirve y mucho, va dar batalla, va pelear hasta el final y todos los clásicos. No es ni más ni menos que Motagua, estamos en el mismo nivel. Si hay una diferencia que me lleva Diego que hace seis o cinco años que dirige el mismo equipo y yo recién hace un año. Luego hay que jugar once contra once, un arco y una pelota. Los dos estamos en condición de ganar el partido"



Tampoco considera que por haber perdido el último clásico, es que llegan con una espinita a este encuentro. "No tiene nada que ver el último resultado. Nosotros en un momento le habíamos ganado tres clásicos seguidos y si es por favoritismos, nosotros debíamos seguir ganando y nos ganaron ellos. Ese clásico que nos ganaron fue en una maratón de de partidos del Olimpia y que se estuvo 15 días viajando entre Seattle y Montreal, SPS, luego después del 1-1 quedamos con un hombre menos. No le quito méritos al Motagua, pero fue un partido como en otros clásicos donde ellos venían de jugar en Concacaf y los encontramos un poco cansados. Yo pienso no tiene nada que ver lo que pasa, sino lo va pasar en el próximo partido. Los clásicos hay que ganarlos y eso es vital".



También analizó las posibilidades, pero sin pensar en un resultado negativo. "Nunca se me pone en mi cabeza un escenario perdiendo, siempre me pongo en ganador. Si, te toca perder, pero siempre me preparé para ganar. Es claro que en una fase de 14 partidos, siete partidos de distancia, no es tan fácil remontarlos, pero en el fútbol todo es posible. Nunca me pongo a pensar en eso y me pongo pensar que el jueves debemos estar a un punto del Motagua, después hay que jugar".





Luego de tantas críticas al Olimpia, Pedro Troglio llegó a las conclusiones que. "Hay tres sillas eléctricas para mí en este país: la del presidente de la nación, la de Olimpia y la de la selección. Las última imágenes nuestras fue peleando el campeonato anterior, eliminando al Seattle y a un paso de las semis si Montreal lo permite, pero sentimos que se degeneró todo con dos empates, después de siete meses de pandemia. Creo ampliamente que es un partido que no me gusta decir de bisagra, pero es un partido muy importante para nosotros y la continuidad no de las finales, sino la posibilidad de ganar el puesto de primero en el grupo".