Blog de Gaspar Vallecillo: El producto que vende la Liga Nacional está en crisis

La Selección Nacional empató a un gol con su similar de Nicaragua con jugadores locales; no había legionarios, que son la base de nuestra selección. Pero hay algo que preocupa y mucho; el fútbol mostrado por la mayoría de los jugadores no llena las expectativas. Hay varias cosas que hacer por este deporte, el favorito de los hondureños y concretamente a nivel de clubes. Nuestra Liga Nacional fue la última en comenzar en el istmo y surgen preguntas como: ¿Qué están haciendo los clubes para garantizar un nivel óptimo de los futbolistas hondureños que compiten en nuestra liga?

La Liga Nacional aprobó un calendario que atenta contra el físico del futbolista. Sin poder comprender que los jugadores nacionales en su gran mayoría no tienen una base energética favorable para aguantar el exceso de partidos en un corto plazo de tiempo, sumado a eso es un despropósito para el desarrollo integral de sus condiciones, el futbolista de alto rendimiento requiere estar plenamente descansado para competir y precisa de tiempo para recuperarse de la fatiga mental, el estrés que le genera tomar decisiones en el campo de juego.

A simple vista parecen que todos en conjunto están haciendo muy poco por el futbolista, ese que juega, que necesita de las condiciones ideales para desarrollar su olvidado talento, porque solo en la élite se recuerdan que carecen de habilidades técnicas y antes fue realmente destinado a sobrevivir jugando. Muy pocos equipos en sus divisiones inferiores se caracterizan por habituarles al juego, a jugar con la pelota y tomar decisiones constantemente; que de eso se trata el juego.

El Olimpia, comunicó la construcción de su sede, donde tendrá varios campos, para su fútbol base. Fue una noticia agradable para la gran cantidad de niños que se forman en sus diferentes divisiones inferiores; es una responsabilidad educativa con nuestros futbolistas que aprendan a jugar en condiciones favorables y se sientan seguros con la mismas. Así mismo a nivel generalizado muy poco han hecho los entes responsables para que los futbolistas tengan una buena cantidad de herramientas en su entorno que le permitan practicar el juego y aplicar sus destrezas al mismo.

Te puede interesar: Kike Pavón y la mirada para Honduras con su complejo en Siguatepeque

Estamos preocupados por el empate frente a Nicaragua, ¿Pero y por el Torneo de Reservas? muy pocos se han pronunciado. En su convocatoria Nicaragua tenía varios jugadores de los procesos sub 23 y sub 20. Hace un año, el Real Estelí, club que aporta una gran cantidad de jugadores a las selecciones juveniles nicaragüenses, quedó subcampeón en el Torneo Interclubes Sub 17 de UNCAF. En Honduras, en cambio, no hay dinero para realizar el torneo de reservas. Son las realidades que debemos afrontar todos aquellos que queremos que el fútbol en Honduras avance.

Ver: El picante blog de Orlando Ponce sobre el Honduras vs Nicaragua

El producto que vende la Liga Nacional está en crisis, pero es una situación acumulada; Nicaragua con su gol en Comayagua nos hizo un fuerte llamado de atención.