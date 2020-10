Messi, sorprende: ''Cuando no hay conocimiento de la realidad, la opinión no tiene valor, es puro ruido''

Lionel Messi fue la portada número 100 de la revista la Garganta Poderosa y ahí tocó temas sobre la actualidad que vive el mundo por la pandemia, especialmente en su país. Cabe destacar que muy pocas veces el astro argentino se expresa de una manera tan humana.

Messi quería dejar el Barcelona para ganar otra Champions

''Se puso la 100'', así está titulada la tapa de dicha revista, añadiendo lo siguiente: ''Y acá jugamos otra vez, desde el barro de nuestros potreros, revolucionados por la revista número 100, con una tapa celeste y blanca, en una garganta que trasciende cualquier frontera, con el grito en el cielo y el alma en Rosario''.

Sobre esas declaraciones, Messi responde que ''en ese entonces no podía ni siquiera imaginar hasta dónde me llevarían aquellos pasos iniciales en el barrio'', recordando los comienzos en su Rosario natal, donde empezaba a mostrarse como crack en el fútbol, pero no gozaba de los lujos actuales que tiene en Barcelona, donde edificó su carrera profesional.

Uno de los mensajes concientizadores que dejó el delantero fue: ''Cuando no hay un conocimiento de la realidad, la opinión no tiene valor, es puro ruido''. También elogió el trabajo social de las cocineras populares, los comedores y merenderos que se extienden a lo largo y ancho de Argentina a la distancia. ''Me produce un orgullo inmenso ver cómo se involucran, incluso en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo. Las copas que se levantan este año deberían ser para todas las personas que se implican para ayudar de esa manera''.

Mourniho revela que Messi lo hizo mejor entrenador

Con la tranquilidad y la humildad que lo caracterizan, Leo tiró dos frases sobre los objetivos para mejorar como sociedad que él considera imprescindibles: ''La educación es la base de todo''. Además, habla de lo que es vital para sobrevivir: ''Es imprescindible, para quienes más lo necesitan, preservar todo servicio fundamental en situaciones como esta pandemia; el agua, la electricidad e incluso los alimentos de primera necesidad. La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes''.

Menos goleador en el Barcelona

Por su puesto, la explosión de su carrera y sus objetivos forman parte de esta entrega de la revista . ''Hoy me obsesiona menos el gol, por ejemplo, y trato de aportar lo máximo para el colectivo'', sentenció el rosarino.

Messi ''rompe su relación'' con compañero del Barcelona

Cabe recodar que Messi ya había hecho hincapié por la difícil realidad que se vive actualmente. El capitán dejó de lado el triunfo en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador para expresar su sentir hacia sus compatriotas.

'''Fue un año complicado para todos. Lo que estamos viviendo los argentinos es muy difícil. Lo sentimos mucho al jugar con la Selección y hoy queríamos darle una alegría a la gente con esta victoria, más allá del juego. Es bueno para descomprimir un poco. Desde acá le mando mucha fuerza a toda la Argentina porque sé que es un momento muy difícil'', cerró.