Diego Vázquez y su crítica a Olimpia: “No podés apostar al juego cuando el rival propone lo físico y lo brusco”

Diego Martín Vázquez, entrenador del Motagua, se queja del arbitraje de Nelson Salgado. Explicó en conferencia que Jerry Bengtson y Javier Portillo del Olimpia, debieron ser expulsados y denuncia que el rival se dedicó a pegar patadas, obviamente ellos tuvieron que responder.

“Comparto, fue un partido trabado, pero más que se quiera ver así, porque es imposible por la actuación del árbitro, porque no saca amarillas, luego hay rojas, le dan codazo a un jugador. Era expulsión para Bengtson por un codazo en el primer tiempo y otra roja para Javier Portillo en el segundo tiempo. Si dicen que no incidió… si lo tienes que expulsar, lo tienes que hacer. A partir de allí se convierte en una lucha, un partido sin situaciones de gol en los dos arcos, ellos jugaron con un solo delantero, cambiaron sistema e intentaron manejar la pelota”, afirmó el entrenador motagüenses.

Diego fue sincero, al igual que mucha prensa y afición ha cuestionado el poco fútbol del partido, manifiesta que eso no se puede ocultar, por eso no le deja buen sabor de boca el punta. “No me deja un buen sabor el empate, uno siempre quiere ganar, pero bueno, para lo que fue el partido, más allá de estas incidencias arbitrales…”, afirmó.

Habló de que los equipos todavía no se han soltado, pues apenas van cuatro fechas en dos semanas de campeonato. “Esto es un juego de ida y vuelta, ellos nos presionaron, nosotros igual, fue un partido trabado. Es un típico clásico de primera vuelta, nadie quiere perder, pero intentamos por los costados, por el medio pero nos costó un poco en la creación de la ofensiva”.

Critica duramente el juego y denuncia juego sucio del rival. “El partido se pelea, se lucha y después se gana con el juego, pero si te matan a patadas obviamente que vas a responder, entonces no podés apostar al juego cuando el rival propone un juego físico y brusco como se dio el duelo. Para ver los detalles, tengo que observar el partido, pero sí llegamos por los costados, hubo una de Kevin López que se fue afuera, sí hubo pocas acciones de gol y no es a este tipo de partidos a lo que está acostumbrado Motagua, pero sí, el rival también juega”, afirmó Diego.