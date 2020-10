Wilmer Crisanto sobre Javier Portillo: “Ya lo deben conocer por todo lo que él hace y se lo siguen aplaudiendo”

Wilmer Crisanto terminó el clásico ante Olimpia con puntadas en su rostro y esto lo enfatizó Diego Vázquez en conferencia de prensa quien adujo que el conjunto blanco “propuso y juego brusco”.

El jugador azul en plática con Diez se refirió a la acción donde salió lastimado y donde, según Vázquez, fue de 'mala leche' por parte de Portillo.

“Él sabrá cómo fue. A mí lo que me compete es que yo fui dañado, si fue malintencionado él sabrá porque yo solamente me dedicó a jugar y sin pensar a quién le puedo causar daño. No le guardo rencor porque esto es un accidente leve, son cosas que pueden pasar y suceden en los juegos. No hay por qué guardarle rencor porque esto es fútbol, ahí sabrá él si fue con mala intención o no”, inició diciendo Crisanto.

Y agregó: “La próxima vez yo lo voy a saludar como siempre lo he hecho en los equipos que ha estado, lo voy a saludar igual porque esto es fútbol y puede suceder. No daño mi corazón y no le guardo rencor, pasó y hasta ahí lo dejo”.

Eso sí, Wilmer Crisanto considera que mucha gente le sigue aplaudiendo sus actuaciones a Javier Portillo, algo que a él le incomoda.

“Él sabrá porque yo solo sentí como que algo se me reventaba. Lo que sí me molestó fue el show que hizo después del accidente que provocó, yo lo señalo pero nunca le toco el rostro, por eso se tira al suelo. Eso fue lo que realmente me molestó porque ya lo deben conocer por todo lo que él hace y se lo siguen aplaudiendo”.

“Yo nunca le toqué el rostro, la acción ameritaba para otra cosa. Le siguen aplaudiendo lo que él hace, los jueces siempre siguen cayendo en sus cosas... Ya lo conocen cómo es él y no pasa nada”, terminó diciendo el futbolista de Motagua.