Liga Nacional informa que Sinager no ha aprobado el regreso de aficionados a los estadios

En las últimas horas ha trascendido que Sinager aprobó el regreso de aficionados a los estadios en Honduras. Diez le consultó a diferentes presidentes de los equipos y estos nos dijeron que es falso.

“No, ni se ha solicitado nada”, dijo Elías Burbara. En tanto, Pedro y Eddy Atala también detallaron que esta información es falsa y todo sigue normal. Misma respuesta obtuvimos por parte de Rolin Peña, Elías Názar y Francisco Saybe, directivo de Olimpia.

VER: TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

Incluso, Diez se puso en contacto con el departamento de relaciones públicas de Liga Nacional y precisaron que “ni siquiera hemos hecho la solicitud formal a Sinager. Es falso que regresan los aficionados, por lo menos por ahora. Sí hay pláticas e incluso se dio una entrevista del secretario con ese tema, pero es falso que Sinager lo ha aprobado. En las próximas horas lo que sí se puede dar es que mandemos la solicitud, pero después Sinager lo tiene que estudiar y aprobar”, dijo Jonathan Vallecillo, quien dirige relaciones públicas en Liga.

Diez también se puso en contacto con Sinager y nos atendió el general Carlos Cordero de Copeco, quien forma parte de la institución ya en mención.

“Acabo de hablar y me dicen que por epidemiológico no ha pasado esa solicitud, sí han habido comentarios pero oficialmente no lo es. Todavía no se ha aprobado nada para Liga Nacional, estamos pendientes más adelante”.

La idea de Liga Nacional es que Sinager apruebe el ingreso de aficionados con un aforo del 10 por ciento de personas en cada estadio del país.