El multicampeón en México que llegará como fichaje de lujo a Guatemala

Follow @GustavoRocaGOL

El modesto Deportivo Achuapa de la Liga Nacional de Guatemala alista la presentación más especial de su historia para acoger un nuevo fichaje, pero esta vez no es cualquier fichaje, sino que uno de altos quilates.

Los populares 'cebolleros' están tratando de cerrar el fichaje del reconocido colombiano Eisner Loboa, ex jugador del Club León de México, Atlas, Puebla, Morelia, entre otros.

El Achuapa de Guatemala, de hecho, dio de baja al brasileño Cléber da Silva para dejar libre un especio de extranjero y así abordar el fichaje del bicampeón del fútbol de México con los panzas verdes.

EL TRATO CON LOBOA ESTÁ HECHO

“Todavía no lo hemos hecho oficial porque falta que venga al país y firme el contrato, sabemos que cualquier cosa puede pasar en ese lapso. El acuerdo ya está cerrado, pero hasta que no firme no lo haremos oficial", fue lo que dijo Francisco Zepeda a ESPN.

Eisner Loboa fue uno de los grandes artífices de los títulos obtenidos por el León de México con Gustavo Matosas.

Eisner Loboa es uno de los futbolistas que ascendió a Liga MX con el León y posteriormente se convirtió en bicampeón de la mano de Gustavo Matosas. El extremo derecho de 33 años, que jugó el último torneo con el Olmedo de la Primera División de Ecuador, ganó además una Copa MX con los poblanos.



Deportivo Achuapa, equipo recién ascendido en la Liga Nacional de Guatemala, está en la quinta posición del Apertura 2020 con 10 unidades y tiene en sus filas a Juliano Rangel, recordado defensor brasileño que jugó en Honduras para el Deportes Savio.