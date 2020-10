Javier Portillo responde: “Aquí el que ha venido a practicar el antifútbol se llama Diego Martín Vázquez”

“No podés apostar al juego cuando el rival propone lo físico y lo brusco”, fue parte de lo dicho por Diego Vázquez en conferencia de prensa tras el empate 0-0 frente a Olimpia.

El técnico azul consideró que los blancos presentaron un juego donde prevalecía el aspecto físico y por ende se dieron tantas faltas. Una de esas acciones que sobresalió fue la falta contra Wilmer Crisanto donde peleó el balón con Javier Portillo.

Crisanto dijo este día que solo Portillo sabe si fue malintencionado o no, es por ello que Diez charló con el futbolista de Olimpia para conocer su opinión y él atizó contra Diego Vázquez, estratega azul.

“Un juego muy cerrado. Para nadie es desconocido el mal juego que siempre muestra Motagua donde buscan agarrar la pelota y siempre tirarla al área. Nosotros logramos neutralizar eso, la verdad que ellos no tuvieron ninguna. Lamento lo que le pasó a mi compañero de trabajo porque no soy un tipo mala leche como lo dijo el irresponsable de Diego, no soy un tipo que iré a golpear a un compañero porque sé que de esto vivimos”.

Y sigue: “Las cosas hay que decirlas con objetividad y no verlas con la mala intención de ir preparando un torneo para que al final los árbitros se sientan presionados. Estando fuera de Olimpia yo siempre dije que este tipo es una persona sin escrúpulos, el técnico que tienen ellos es un tipo sin escrúpulos. Tiene ese mal hábito de presionar a los que deben impartir justicia, recuerde que a Olimpia ya le ganaron dos finales así. Yo no culpo a los árbitros, yo culpo a este irresponsable y considero que deberían de ponerle un alto porque es increíble, yo tengo un pito y se lo voy a dar a él para que él maneje las jugadas que no le gustan”.

Sin quitar el dedo del renglón, el exVida acotó: “Es demasiado con este señor cómo saca de quisio a los árbitros. Como a él ya le funcionó lo sigue haciendo... Recuerde una expulsión a Jonathan Paz, una falta a Deybi Flores, a mí este señor no me puede venir a tildar de mala leche cuando el mala leche es él. Él es el que ha venido a practicar el antifútbol y es la verdad. Estoy molesto porque recuerde que él está preparando un terreno para ser favorecido en las instancias finales, yo le tengo marcado los tres campeonatos manchados que ha ganado”.

Y es que Javier Portillo dijo sentirse muy molesto porque, desde Motagua, lo tildaron de malintencionado en esa jugadas, por ello siguió diciendo:

“Aquí todos lo conocemos desde que era futbolista y es un mañoso, es un mañoso del fútbol y esto no puede estar pasando aquí. Cuando él se mete conmigo yo me voy a defender, yo defendí a Olimpia cuando estaba fuera del club y ahora que estoy dentro lo voy a defender a muerte. Públicamente que pida una disculpa a toda la afición futbolera, es una forma de ser sucio e irresponsable... ¿Qué ha ganado Motagua internacionalmente? Si no pasan de la primera ronda en Concachampions. Creáme que estoy molesto porque no soy un jugador malintencionado”.

“Ya me imagino si a ellos le hubiesen hecho una falta como la que me hicieron a mí contra Upn, este se pone a llorar, se toma una carretera o el estadio Nacional. Que me deje trabajar tranquilo porque aquí el que ha venido a practicar el antifútbol se llama Diego Martín Vázquez, así de fácil. Aquí no podemos venir con niñerías y mire felicito a Wilmer porque él sabe que yo no le he entrado de mala leche. Mire, además Diego tiene los contenciones más cerdos de la Liga Nacional, los jugadores más sucios de Liga, cómo me va a decir a mí que soy mala leche... Es increíble”. terminó esbozando Javier Portillo en conversación con Diario Diez.