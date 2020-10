Jorge Sánchez de ESPN: "Teófimo jamás ha enfrentado a un peleador cercano al nivel de Lomachenko"

Finalmente, el día de la pelea del año entre Vasyl Lomachenko y Teófimo López ha llegado. Las estrellas más dominantes del peso ligero, chocaran en una emocionante batalla por todos los títulos unificados de la categoría. La velada del combate en elLa velada del combate en el MGM Grand Arena, inicia a las 8 de la noche hora de Honduras.

Con el límite de peso expuesto el viernes por la noche en Las Vegas, Lomachenko y Teófimo se encuentran en las 135 libras, aptos para poder dar un combate épico como lo esperado, donde están en juego los títulos AMB, OMB, CMB y FIB. Jorge Eduardo Sanchéz de ESPN ha plasmado sus ideas de cara a lo que se viene en esta gran batalla.





El hondureño se muestra peligroso para este combate, teniendo amplias posibilidades para ser quien se termine llevando los cuatro cinturones. Teófimo destaca por su violenta pegada con ambas manos, su fuerza corporal y su velocidad con piernas. La última vez que el catracho su subió al ring, fue para conseguir su primer título mundial ante Richard Commey, a quien noqueó tras tan solo dos rounds.

López es un sólido peleador, quien a sus cortos 23 años peleará una gigante batalla por todos los títulos de una categoría, a pesar de haber disputado tan solo 15 peleas. Si bien es cierto, los rivales del hondureño no han sido para nada inferiores, pero no hay dudas que Teó nunca ha enfrentado ni por cerca a un rival de tan alta magnitud como lo es Lomachenko.

Es difícil que el catracho pueda ganar el combate en puntos, por lo que debe apuntar a concretar un nocaut temprano, porque de lo contrario, Loma puede venírsele encima. El forzar las acciones, pelear en círculos y girar en coordinación junto al rival son puntos clave, ya que la calidad ofensiva de López está comprobada, mientras que la defensiva no tanto.

Una gran autoestima y destacados atributos boxísticos colocan a Téofimo en una buena posición de cara a la pelea, ya que no se puede subestimar la confianza en sí mismo y en las habilidades de un peleador. López es peligroso, pero muy joven a la misma vez, por lo que ante un fuera de serie como lo es su rival, su inexperiencia e ímpetu le puede pasar factura.

A lo largo de los meses, Teófimo y su padre han hecho sentir este combate de una manera muy especial, calentándolo con fuertes declaraciones e inclusive amenazas comprometedoras, donde destacan un supuesto nocaut en medio del sexto asalto. De otro lado, el ucraniano ha mostrado una actitud cálida, quien cada vez que ha alzado la voz es solo para dejar en claro que quiere aplastar humillantemente al catracho, haciéndolo tragar sus palabras.

Teófimo para ganar necesita hacer un gran trabajo sobre el ring ante Loma para salir fortalecido rumbo a una exitosa carrera. Si las cosas no salen a su favor, López debe evitar una derrota estrepitosa ante Loma y mostrarse positivo, fuerte psicológicamente y no ser arrasado en el ring, que, aunque de no logre la victoria, la marca de 15 victorias con 12 nocaut junto a un título mundial, refleja su inmensa imagen dentro del boxeo.