En Motagua contestan a Javier Portillo: “Ese muchacho dentro de unos años no va a oler ni va hieder en ninguna parte”

Las declaraciones que Javier Portillo brindó a Diario Diez no cayeron bien dentro del seno de Motagua. En el conjunto azul se encuentran muy molestos ya que el jugador de Olimpia formó parte de los azules y en la entrevista atizó contra Diego Vázquez y el Ciclón.

“Aquí el que ha venido a practicar el antifútbol se llama Diego Martín Vázquez. Yo le tengo marcado los tres campeonatos manchados que ha ganado... Tiene los contenciones más cerdos de la Liga Nacional”, fue parte de lo dicho por Portillo la tarde del viernes.

VER: CHOCO LOZANO ANOTÓ EN VICTORIA VS REAL MADRID

Diez se puso en contacto con Diego Vázquez y con Reinieri Mayorquín para tratar de obtener una opinión, pero ambos nos dijeron que no lo harían.

Pues ha sido este día Juan Carlos Suazo, presidente financiero de Motagua, quien le ha respondio a Javier Portillo en una entrevista a HRN. El dirigente se mostró muy ardido e instó a la Comisión de Disciplina para que castigue al zurdo.

“Tratar de ensuciar el nombre de Motagua como lo ha hecho un deportista ahí creo que no es lo correcto, en algún momento trabajó para el club y aquí se le pagó en el club. Salió por lo que todo mundo conoce que es la persona, nos sentimos un poco golpeados. Esperamos que la Comisión de Disciplina actúe tal como me aplicaron a mí un castigo por dar unas declaraciones donde yo dije nada más 'salió peor el remedio que la enfermedad', no insulté a nadie y me suspendieron con ocho partidos que no podía ir al estadio y una multa de 30 mil lempiras”, inició diciendo Suazo.

Y agregó: “Creo que las declaraciones que se han dado en relación a lo que es nuestro club, nuestro entrenador y a nuestros jugadores catalogarlos como animales, debe tener una sanción fuerte porque no podemos andar discriminando a la gente. Yo no sé qué es lo que se cree esta persona y vamos a defender mucho a Motagua, no vamos a permitir que se manche el nombre de la institución”.

Juan Carlo Suazo espera que la Comisión de Disciplina castigue al jugador por considerar sus declaraciones como ofensas al honor.

“La Comisión de Disciplina que se las tira de muy enérgica y todo, no puede dejar pasar esta situación, deben dar una sanción ejemplar para que la gente no crea que se puede andar denigrando una institución tan grande como es el Motagua. Ese muchacho dentro de unos años no va a oler ni va hieder en ninguna parte, no puede andar llamando a compañeros de él como 'cerdos' ya que así lo dijo”.

VEA: LO QUE DIJO LA PRENSA SOBRE EL GOL DEL CHOCO LOZANO

Y terminó diciendo: “A mí me gustaría saber qué hay detrás de esa contratación, alguien de 39 años cuando se han caracterizado por tener jugadores premium, me gustaría saber qué hay detrás de esa contratación. Uno nunca sabe si van a ocupar favores más adelante, espero que la Comisión de Disciplina no permita ese odio que se dio en sus declaraciones”.

LO QUE DIJO EL ABOGADO ASTOR HENRÍQUEZ SOBRE EL TEMA