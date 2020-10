Sigue subiendo: El dinero que se embolsó Teófimo López tras la histórica victoria frente a Lomachenko  

El boxeador estadounidense de origen hondureño Teófimo López derrotó la noche del sábado por decisión unánime al ucraniano Vasyl Lomachenko y con solo 23 años unificó los principales títulos mundiales de peso ligero.

López, que ya era campeón de la Federación Internacional de Boxeo, se apoderó con este sorprendente triunfo de las coronas de peso ligero (hasta 61,2 kilos o 135 libras) que poseía Lomachenko de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.



El estadounidense se convirtió en el peleador más joven en reunir los cuatro cinturones de los principales organismos (el campeonato Franquicia del Consejo Mundial de Boxeo es el cuarto) en esta pelea celebrada en el MGM Grand de Las Vegas (Nevada), sin espectadores por culpa de la pandemia de coronavirus.





"Es el tiempo de una nueva generación y me tocó a mí (...) Soy un luchador", dijo López tras la pelea.

Lomachenko, considerado uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo, abandonó rápidamente el ring y cuestionó la puntuación de los jueces, que tomaron una unánime decisión con tarjetas de 116-112, 119-109 y 117-111.



"Creo que he ganado la pelea", dijo el ucraniano. "Pero no voy a discutirlo ahora".



"En la primera mitad de la pelea él ganó más asaltos. En la segunda mitad yo me hice cargo. No estoy de acuerdo con las tarjetas de puntuación", afirmó el boxeador, de 32 años.

Lomachenko (14-2 con 10 nocauts), que no sufría una derrota desde hacía seis años, era el claro favorito en las apuestas para este combate después de defender con éxito sus coronas ante el inglés Luke Campbell en agosto en Londres.

LO QUE GANÓ TEÓFIMO LÓPEZ

Luego de su victoria sobre Lomachenko, el boxeador hondureño, Teófimo López se embolsó por la pelea 1.5 millones de dólares.

Teófimo quiere seguir aumentando sus ganancias y ya deberá ir pensando en su próximo rival, tras la pelea le dedicó el triunfo a Honduras.



López se mantiene invicto con 16 victorias (10 nocauts) y ninguna derrota en su meteórica carrera.