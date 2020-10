Pedro Troglio: "Hicimos los méritos otra vez para ganar, pero no estamos bien en definición"

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, salió satisfecho por el triunfo 2-0 ante Real Sociedad en Tocoa, pero no con el desempeño de su ataque.

"Hicimos los méritos otra vez para ganar, pero tenemos que ser realistas; no estamos bien en la definición y erramos mucho, demasiado. Tuvimos varias para concretar y no se anotaron, lo bueno es que estamos teniendo mucho tiempo el arco en cero. Dos goles en este campeonato nos han anotado, uno de tiro libre y otro de penal, hay cosas positivas. Hay que mejorar la definición, estamos errando mucho y eso nos hace sufrir en el partido", inició contando en rueda de prensa.

Troglio le da un valor importante a esta victoria porque sabe lo que representa visitar el estadio Francisco Martínez.

"Igual ganamos en una cancha muy difícil y con calor, todos sabemos lo que significa venir a jugar a Tocoa, es complicado. Es importante ganar y seguir sumando", agregó.

Troglio volvió a insistir en su ataque. Espera que con el correr de los encuentros logren el nivel que tanto desea.

"El primer tiempo erramos muchos, igual hubo un momento que Real Sociedad mejoró. Pero cuando no erras el trámite del partido comienza a ponerse pesado. No puedo enojarme, ni nada. Hay que seguir mejorando, es producto de la pretemporada y los seis meses que estuvimos parados, va a costar un poco. Lo bueno es que no tenemos lesionados y eso es importante".

El triunfo le da un respiro al Olimpia que venía de empatar 0-0 con Motagua en la Fecha 4.

"Cuando ganás un partido, te ponés a pensar que en las últimas 18 fechas Olimpia solo ha perdido un partido y fue el clásico (ante Motagua) cuando veníamos de un viaje enorme de Montreal. En casi 18 fechas este equipo solo perdió un partido, pero es un club grande y hay que aguantarlo. Lo que me deja tranquilo es que vamos ganando".

Esta victoria en Tocoa los mantiene segundos del grupo de la zona Centro Sur con 9 puntos, cerca del líder Motagua.

"Cuando ganas metés presión,si empatas los dejas tranquilos. Ahora hay que esperar que Motagua pierda algún punto", cerró.