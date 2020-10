Maradiaga: "El objetivo era sacar los tres puntos, pudimos hacer la diferencia con un hombre más"

El técnico del Vida, Ramón Maradiaga, se mostró satisfecho por la labor de sus dirigidos en el triunfo 3-0 ante Real España en el Estadio Morazán.

"Las sensaciones son positivas, los jugadores tenían un objetivo que era venir por los tres puntos y eso lo íbamos a lograr en base a un planteamiento bien definido. Buscamos neutralizar jugadores con buen pie como el caso de Mario (Martínez) y cuidar el espacio a profundidad", inició contando.

Los catedráticos jugaron con 10 hombres 83 minutos por la expulsión tempranera del defensor Getsel Montes. Maradiaga explica el trabajo que hicieron para sacar provecho de ello.

"No voy a pasar desapercibido que Real España queda con un hombre menos, esto cambió la historia, Real España había iniciado bien, pero pudimos hacer la diferencia con un hombre más buscando caer en el mediocampo marcando superioridad numérica. Eso nos dio la posibilidad de obligarlos a venir adentro para evitar el pase entre líneas. Tapamos a Mario, logramos hacer ese trabajo que nos dejan los tres puntos".

Maradiaga le dejó también un recado a los sus detractores por las críticas en el arranque del torneo.

"Al principio, después del partido contra Platense, hubo algunos de sus colegas (periodistas) que se encargaron de hacer un análisis tendencioso, acomodado y hasta dirigido buscando enfocar la batería en el rendimiento y manejo del equipo. Sin darse cuenta que hoy tengo 45 días de trabajo y eso no lo refleja (el equipo) comparado con otros clubes que han empatado y perdido. No me molesta, pero me da la satisfacción que hay necesitad que yo esté trabajando para tomar esos comentarios, buscando minimizar lo que uno hace como hondureño porque como que tuvieran ese sentimiento extranjerista de proteger a los que vienen de afuera que no tienen la culpa, pero sí machacar al técnico hondureño".

¿El club ya suma dos triunfos al hilo, el secreto para conseguirlos?

"El secreto es el trabajo, el explicar bien a los jugadores la táctica de acuerdo al rival. ¿Otro factor? La cancha se prestaba para jugar bien. Vida está para ir peleando partido tras partido y reafirmando conceptos, de esa manera tener la posibilidad de al final de la competencia buscar alcanzar una buena ubicación", cerró.