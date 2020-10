Presidente del Real España afirma que no tienen planes de despedir a Ramiro Martínez

Real España está hundido en una crisis deportiva, algo que quedó demostrado con la nueva humillación sufrida en el campeonato, esta vez frente a Vida, quienes se impusieron 0-3 y sacaron a relucir los graves problemas aurinegros.

Sin embargo y pese a los resultados adversos, el entrenador Ramiro Martínez se mantendría al mando del equipo para tratar de revertir la situación. Al menos así aseguró a Diez el presidente de Real España, Elías Burbara.

No obstante, el mandamás aurinegro aseveró que no ha recibido notificación de renuncia por parte del técnico. No obstante, este lunes habrá reunión para evaluar la situación actual del club.

El dardo de Mateo Yibrín contra Ramiro Martínez

Los últimos dos encuentros de Liga, ante Marathón (3-0) de visita y frente a Vida (0-3) de local, encendieron las alarmas y pusieron en dudas el famoso 'proceso' que han implementado desde las huestes españolistas.

Una de las principales señales fue la ausencia en conferencia de prensa del timonel sudamericano luego de ser goleado por los Cocoteros, acción que refleja lo que sucede en el interior de Real España

De cinco partidos disputados hasta la fecha, Real España apenas ha ganado uno, aquella goleada 5-0 propinada a Honduras Progreso que maquilló las dudas que genera el cuadro catedrático.

LAS ESTADÍSTICAS

Desde la llegada del uruguayo Ramiro Martínez a la Máquina, los resultados no sustentan el trabajo realizado, pues intercarmbia las estadísticas con más derrotas que triunfos durante su gestión como estratega de uno de los grandes del fútbol hondureño.

Martínez ha dirigido un total de 23 partidos a Real España, en los cuales obtuvo 10 victorias, dos empates y 11 derrotas. Además los registros indican que solo pudo ganarle una vez a otro equipo grande, a Olimpia.

Ante Motagua y Marathón se ha enfrentado tres veces con cada uno, y de esos seis juegos solo pudo conseguir un empate contra las Águilas y los demás choques los ha perdido.

Sin duda que esos números ponen en la cuerda floja a Ramiro Martínez y la afición de Real España ya empezó a expresarse sobre la actualidad del club de sus amores.