Carlos Martínez tras los malos resultados: Tengo la capacidad para seguir, pero eso depende de la directiva"

El entrenador de Real Sociedad, Carlos Martínez se mostró crítico con su plantilla con la derrota ante Olimpia (0-2) por la quinta jornada del Torneo Apertura 2020, además dejó entrever que estaría dispuesto a dejar su cargo como DT, si así la directiva lo requiere.

En primera instancia "Carlón" manifestó que "las valoraciones que podemos sacar es difícil. El esfuerzo, equivocaciones que venimos haciendo en todos los partidos. No podemos descansar con el balón, creo que somos el equipo que más entregamos el balón al rival. No tenemos idea en dar el último pase".

Sobre la partida ante los merengues de este domingo manifestó que "esperaba ver un equipo más calmado. Cometemos el error, como que estamos jugando con estadio lleno. Tenemos un montón de deficiencia táctica en donde fallamos".

Y agregó: "Estamos pagando caro las equivocaciones, dan mucha tristeza. A la hora de dar un buen pase son ellos, de aplicar lo táctico son ellos. Es triste porque no hemos sumado de a tres y cada día en este torneo que es corto, es corto".

RENDIMIENTO DE LA PLANTILLA

Para Carlos Martínez el rendimiento de la plantilla ha sido bajo sucedido del nivel que han mostrado.

"Yo aquí no me estoy excusando, pero cuando un jugador viene de cinco meses (sin jugar) es difícil. No encontrar a los jugadores en su nivel es complicado y no tenemos grandes recambios. Estamos triste porque sabemos que somos los responsables y pagamos con eso".

DISPUESTO A CEDER PARA GANAR

En pláticas con DIEZ, el técnico de 55 años dejó en claro que tiene fuerzas para seguir al mando del equipo, sin embargo, es consciente que no será una decisión de él.

"Si ellos creen que ya no puedo encaminar el barco, por mí no hay ningún problema. Yo amo a Real Sociedad, les tengo un cariño especial. El día que la directiva me diga -profe los resultados no se dieron-, por mí no hay ningún problema, ni resentimiento, al contrario, les voy a desear lo mejor. Tengo la capacidad para seguir, pero eso depende de la directiva", puntualizó.

OTRAS FRASES

Nivel de jugadores: "No me gusta hablar de mis jugadores porque para mí son mis hijos, pero si usted mira el estado físico de Lisandro, es malo. El estado físico de Robbie Matute, es malo. Yeison Mejía no ha rendido como anteriormente, Jamal Charles no ha metido goles porque no lo alimentan. Ahora, cuando los sacas y metes otro jugador, es un lío porque no se dan los resultados"

No la pasa bien: "Cuando usted no saca resultado es difícil para cualquier técnico. No se duerme tranquilo, la comida y el tiempo no es igual porque uno vive de resultado. Yo fui jugador, te vas a bañar y la vida sigue igual. Como técnico, terminó este y luego vemos qué viene. Hay que mejorar y darnos ánimo. La alegría del técnico son los triunfos. Sin la aplicación y sacrificio de los jugadores no somos nada".

Más actitud: Estamos en una competencia de primer nivel y tienes que tener jugadores diferentes.

Punto crítico: "No tengo problema en darle paso a otra persona. No lo estoy pensando, pero si lo hacen, por mí no hay ningún problema. Si tú tienes un mal y yo soy, para que tú estés bien, no hay problema. Yo sigo hasta que la directiva decida"

Cuido personal: Los aficionados pueden decir que -este no es el nivel de Real Sociedad- pero a ocho días ya tenía el equipo completo, luego de venir cinco meses parados, ha sido una situación complicado. Los jugadores también deben tener cuido personal".