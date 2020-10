¡Vuelve la Champions League! Partidos y horarios del arranque de la fase de grupos con público

Objetivo "final" en Estambul: dos meses después de su desenlace en Lisboa, la Liga de Campeones da comienzo a una nueva edición el martes con un intenso calendario para la fase de grupos, comprimida entre octubre y diciembre, y el regreso a las gradas, con aforo limitado por la pandemia, de los espectadores.

Te puede interesar: Messi a la caza de Cristiano Ronaldo: Así está la tabla histórica de goleadores de la Champions League



Será en la metrópolis turca, que ya debía acoger en un primer momento el epílogo de la pasada edición, donde la 'Champions' conocerá al sucesor del Bayern de Múnich el próximo 29 de mayo de 2021, salvo nuevo cambio.



Los aspirantes son, como siempre, numerosos entre los 32 equipos participantes: el vigente campeón alemán, sus predecesores Liverpool y Real Madrid, el subcampeón París SG o también los pesos pesados españoles (Barcelona, Atlético), ingleses (Manchester City, Manchester United, Chelsea) e italianos (Juventus, Inter).



Pero esta vez se espera que el camino sea más duro todavía: el viaje hacia la final comienza el martes y el miércoles con grandes partidos inaugurales (PSG-United y Bayern-Atlético, especialmente), una primera fecha retrasada más de un mes con respecto al calendario habitual por la pandemia de covid-19.

LEER MÁS: A la ofensiva y nueva oferta: El plan del Manchester City para fichar a Messi en enero



Es la consecuencia de una edición 2019-2020 puesta patas arriba por el coronavirus y terminada con retraso el pasado mes de agosto, en un torneo final a puerta cerrada en Lisboa.



Aunque normalmente se disputa entre septiembre y diciembre, la fase de grupos 2020-2021 está condensada en solo 50 días, con seis jornadas en el programa de aquí al 9 de diciembre, es decir partidos todas las semanas con la única excepción del parón de selecciones de noviembre.

CALENDARIO DE LA PRIMERA JORNADA

Martes 20 de octubre

Zenit - Brujas (10:55 A.M)

Dinamo - Juventus (10:55 A.M)

Rb Leipzig - Istanbul (1:00 P.M)

Rennes -Krasnodar (1:00 P.M)

Lazio - Dortmund (1:00 P.M)

Chelsea - Sevilla (1:00 P.M)

PSG - Manchester United (1:00 P.M)

Barcelona - Ferencváros (1:00 P.M)



Miércoles 21 de octubre

RB Salzburg - Lokomotiv Moscú (10:55 A.M)

Real Madrid - Shakhtar (10:55 A.M)

Ajax - Liverpool (1:00 P.M)

Manchester City - Porto (1:00 P.M)

Midtjylland - Atalanta (1:00 P.M)

Olympiacos - Marsella (1:00 P.M)

Bayern Múnich - Atlético (1:00 P.M)

Inter - Monchengladbach(1:00 P.M)



- No habrá una nueva 'Final a 8' -

Aunque el coronavirus sigue circulando entre los jugadores (como recientemente la superestrella Cristiano Ronaldo) y amenazando la celebración de los partidos, la UEFA se dice sin embargo convencida de que "la temporada podrá jugarse en su totalidad, con el formato actual y con la final en Estambul".



La instancia no contempla, por el momento, una nueva 'Final a 8' como la improvisada en agosto en la capital de Portugal con los ocho cuartofinalistas.



Sin embargo, la UEFA se deja la posibilidad de decidir más adelante "principios que rijan la clasificación de los clubes para octavos de final", en caso de que la fase de grupos no pudiera completarse antes del 28 de enero de 2021.

MÁS: Super salto a lo CR7 y la charla con Mourinho: Así fue el 'amargo' debut de Bale con el Tottenham



Tras haber establecido este verano (boreal) un protocolo sanitario y médico preciso para determinar el ritmo de los test PCR a los que deben someterse los equipos, el organismo del fútbol europeo ha tenido que añadir a sus reglas un abanico de hipótesis ligadas a la pandemia.



De esta manera, si un equipo es incapaz de alinear "al menos a 13 jugadores", incluido un arquero, porque una gran parte de su plantilla está enferma o en cuarentena, habrá que reprogramar el encuentro. Pero si se hace imposible un nuevo partido antes del final de la fase de grupos, el club que falla será sancionado con una derrota por 3-0.



- El regreso del público -

Otro escenario: en caso de restricciones por parte de las autoridades nacionales, ya sean cierre de fronteras o medidas de cuarentena, el club local deberá ofrecer "un estadio de recambio adecuado".



El recinto puede encontrarse en un país neutral, "dando tanta prioridad como sea posible a los países que tienen equipos en Champions y cuyos estadios ya están preparados", precisó la UEFA. Polonia, Hungría, Grecia y Chipre propusieron en agosto estadios así como "ventanas de desplazamiento" para disputar los partidos sin restricciones, tanto en la 'Champions' como en la Europa League, que comienza el jueves.

VER: 15 cracks a los que el precio se les vino abajo; lo de Hazard y Bale es inconcebible



Por el momento, todos los partidos están previstos en sus respectivos estadios, lo que debe permitir el regreso del público en algunos coliseos.



La UEFA anunció un regreso progresivo de los espectadores en todas sus competiciones. Se podrá ocupar hasta el 30% de la capacidad de cada estadio, aunque el aforo máximo efectivo será normalmente más bajo, en función de las restricciones locales.



Así, el PSG-Manchester United se jugará a puerta cerrada por el toque de queda impuesto por las autoridades francesas, pero habrá por ejemplo 5.000 seguidores en Rennes para el gran debut del conjunto bretón en 'Champions' contra el Krasnodar. El inicio de un largo camino hasta Estambul.