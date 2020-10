Agenda de partidos: Liga Nacional, clásico español y Motagua se estrena en Concacaf League

Se acabó el fin de semana, pero la actividad deportiva no se detiene en todo el mundo y se viene sin duda lo mejor.

Esta semana arranca la Champions League 2020-21 donde todas las miradas estarán puestas en el FC Barcelona que este martes juega en casa ante el Ferencvaros húngaro. El Real Madrid debuta el martes ante el Shakhtar en casa.

Por otra parte, también habrá actividad en la Liga Nacional de Honduras. Son tres partidos los que se disputarían, pues el clásico Olimpia-Real España está en duda debido a que el estadio Nacional debe prepararse para el choque de Motagua ante Comunicaciones el jueves por la Liga de Concacaf.

Marathón vs. Honduras Progreso, Real de Minas vs Real Sociedad y Platense vs Vida serían los tres partidos que se jugarán el miércoles por la fecha seis del torneo Apertura.

En plano internacional, también habrá actividad en la Copa Libertadores y en la Liga de España con el clásico Barcelona-Real Madrid programado para el sábado.

Acá te dejamos los partidos más importantes de la semana:

CHAMPIONS LEAGUE

Martes 20 de octubre

Dinamo vs. Juventus / 10:55 am / Espn

Zenit vs. Brujas / 10:55 am / Fox Sports

Chelsea vs. Sevilla / 1:00 pm / Espn 3

París Saint-Germain vs. Manchester United / 1:00 pm / Espn

Barcelona vs. Ferencvaros / 1:00 pm / Espn 2

Leipzig vs. Istanbul / 1:00 pm / Fox Sports 2

Lazio vs. Borussia Dortmund / 1:00 pm / Fox Sports

Rennes vs. Krasnodar / 1:00 pm / Fox Sports 3

Miércoles 21 de octubre

Salzburgo vs. Lokomotiv / 10:55 am / Fox Sports

Real Madrid vs. Shakhtar / 10:55 am / Espn

Ajax vs. Liverpool / 1:00 pm / Fox Sports

Manchester City vs. Porto / 1:00 pm / Espn 3

Midtjylland vs. Atalanta / 1:00 pm / Fox Sports 2

Olympiacos vs. Marsella / 1:00 pm / Fox Sports 3

Bayern Múnich vs. Atlético de Madrid / 1:00 pm/ Espn 2

Inter vs. Monchedgladbach / 1:00 pm / Espn

LIGA NACIONAL

Miércoles 21 de octubre

Marathón vs. Honduras Progreso / 3:00 pm

Real de Minas vs Real Sociedad / 5:00 pm

Platense vs Vida / 3:00 pm

Olimpia vs Real España / 7:00 pm (en duda)

CONCACAF LEAGUE

Martes 20 de octubre

Arcahaie vs Verdes / 6:00 pm

FAS vs Managua / 8:00 pm

Miércoles 21 de octubre

Independiente vs Antigua / 6:00 pm

Jueves 22 de octubre

Alajuelense vs Cibao / 6:00 pm

Municipal Limeño vs Forge FC / 6:00 pm

Motagua vs Comunicaciones / 8:00 pm

LIGA DE ESPAÑA

Sábado 24 de octubre

Barcelona vs Real Madrid / 8:00 am

Domingo 25 de octubre

Cádiz vs Villarreal / 9:00 am

COPA LIBERTADORES

Martes 20 de octubre

Peñarol (URU) vs Athletico Paranaense (BRA)

Colo Colo (CHI) vs Jorge Wilstermann (BOL)

Sao Paulo (BRA) - Binacional (PER)

River Plate (ARG) - Liga de Quito (ECU)

Olimpia (PAR) - Delfín (ECU)

Santos (BRA) - Defensa y Justicia (ARG)

Miércoles 21 de octubre

Flamengo (BRA) vs Junior (COL)

Independiente del Valle (ECU) vs Barcelona (ECU)

Bolívar (BOL) vs Guaraní (PAR)

Palmeiras (BRA) - Tigre (ARG)

Nacional (URU) - Alianza Lima (PER)

Racing Club (ARG) - Estudiantes (VEN)

Jueves 22 de octubre

Gremio (BRA) - América (COL)

Universidad Católica (CHI) - Internacional (BRA)

Boca Juniors (ARG) - Caracas (VEN)

Libertad (PAR) - Independiente Medellín (COL)