El español Adrián García asume en Real Sociedad: "Verán un entrenador valiente y atrevido"

Luego de destituir a Carlos Martínez, el Real Sociedad presentó esta tarde al técnico español Adrián García. Tiene 39 años, comenzó como preparador físico y luego sacó los cursos para entrenador.

¡Con cuatro jugadores del Vida! El 11 que dejó la Fecha 5 del torneo Apertura 2020 en Honduras

"Gracias a Real Sociedad por la oportunidad en Honduras, un país que no es nuevo para mí. He estado en dos o tres ocasiones por aquí. Ya se había hablado en otras oportunidades, pero no había podido darse la oportunidad", inició contando en conferencia de prensa.

García asume a un equipo que marcha último en la tabla de la zona Centro Sur con apenas un punto en cinco partidos.

"La situación es compleja si miramos los puntos, pero hay tiempo para jugar un poquito mejor, intentar competir mejor, intentar estar en los puestos para entrar a liguilla y ser un competitivo. La tabla no refleja la calidad de esta plantilla, no es culpa de nadie, es de todos. Vamos a intentar que la calidad que tienen la relejen desde el convencimiento que se puede jugar bien al fútbol".

Y agregó: "Soy extranjero, pero vengo a dejar algo, vengo a ver el fútbol que puedo ver en mi país, alegre, bonito. Es lo que voy a intentar. He seguido esta institución, ha estado en finales y confío que volverá, lo merece".

García ya había tenido pláticas en el pasado con el cuadro tocoeño, pero por compromisos no había aceptado. Ahora estaba libre, en su país con su familia.

"Es una oportunidad de ver un entrenador valiente, atrevido que va intentar dejar lo que aprendió en España, Inglaterra, México, Guatemala y El Salvador. Voy a intentar que la gente vea su equipo y le guste".

Como preparador físico trabajó en Londres, Estados Unidos, Toluca de México y Xelajú de Guatemala.

"Luego se dio la oportunidad de ser entrenador. He estado aquí con Parrillas One y Broncos, con ambos a un paso de la final. Tengo 39 años, no he ganado ningún título, pero con ganas de que eso se revierte y luchar por un título", cerró.