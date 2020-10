Presidente del Real España: "Ramiro tiene nuestro respaldo, pero las cosas se deben revertir ya, sí o sí"

Elias Burbara, presidente de Real España, ha dado un voto de confianza a Ramiro Martínez a pesar de los malos resultados que ha cosechado el equipo en las últimas semanas.

El máximo jerarca aurinegro en sus redes sociales detalló que “Ramiro Martínez seguirá en el Real España. Tiene nuestro respaldo, pero tambien sabe que las cosas se tienen que revertir y, sí o sí. Jugadores también dieron su respaldo. Luego de muchas reuniones el día de hoy, confío en que todo mejorará”.

Diez charló con Burbara y dejó establecido que, si continúa la mala racha, entonces se empezarán a tomar decisiones drásticas en el equipo y se castigará a los jugadores.

RESPALDO A RAMIRO: “Luego de varias reuniones con cuerpo técnico, jugadores y directivos hemos decidido que la culpa la tenemos todos. Desde jugadores, cuerpo técnico y directivos... No es justo echarle la culpa a una sola persona cuando todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en la falta de resultados. Me quedé tranquilo después de hablar con los jugadores y donde ellos se comprometieron a echar esto para adelante. Me quedo con el compromiso de los jugadores y del cuerpo técnico en revertir los resultados”.

ULTIMÁTUM AL RAMIRO MARTÍNEZ: “Si en las próximas semanas no se revierten los resultados pues ahí ni modo, vamos a tener que tomar decisiones drásticas aunque no queremos tomarlas. La respuesta es sí (sobre cambiar técnico), obviamente no queremos tomar esa decisión y nuestro deseo es que ellos en las próximas dos fechas saquen los seis puntos que vamos a disputar y desde ahí en adelante nos ponemos a competir nuevamente en el torneo que eran los planes que traíamos en un principio”.

DECISIÓN TOMADA SOBRE EL ULTIMÁTUM: “Desafortunadamente ese es el escenario, no lo queremos hacer pero realmente no podemos echar a perder una planeación de tantos meses así que nos tocará darle aires nuevos a este proceso para no echarlo a la basura”.

ANÁLISIS DE LOS JUEGOS PERDIDOS: “Cada partido lo tenemos que ver de forma diferente. Desafortunadamente las incidencias que hemos tenido en todos los partidos han sido diferentes. Los motivos por los cuales perdimos ante el Vida son distintos a los motivos por los cuales perdimos con Marathón, las condiciones por las cuales perdimos ante Platense también fueron distintas. Cuando no hubo incidencias tuvimos un buen desempeño, la consigna que tenemos ahorita es no poner excusas y para los siguientes partidos todo salga como se ha planeado”.

SABE QUE ÉL TIENE CULPA: “Yo como el presidente asumo toda responsabilidad pues estamos al frente del equipo. Cuando los resultados no se están dando obviamente que el responsable es uno, uno hace las planeaciones estratégicas a mediano y largo plazo. Cuando se establecen objetivos que no se cumplen obviamente que es fácil hacer señalamientos, toda la responsabilidad recae sobre uno, toca esperar el fin de semana y que saquemos los resultados”.

CASTIGO A LOS JUGADORES: “En el caso de los jugadores tenemos contratos establecidos donde se muestran los premios y los castigos a recibir, no queremos hacer uso de ninguna herramienta que tenemos a disposición, esperamos que los jugadores ayuden al cuerpo técnico a revertir la situación y confiamos que cuando llegue fin de mes y sea el pago no tengamos motivos para utilizar estas herramientas que tenemos. A lo largo de mi presidencia nunca he echado mano de estas situaciones y espero que nunca nos toque hacerlo”.

MENSAJE AL AFICIONADO: “Al aficionado lo comprendo, yo he sido aficionado y sé cómo se sienten. Yo me siento igual o peor que ellos, lo único que les digo es que se les entiende el enojo y que confíen en que le vamos a dar vuelta a esto de una forma o de otra”.

RESPUESTA POR LO DICHO DE MATEO YIBRIN: “Al igual que todos los aficionados él tiene razón, nos sentimos frustrados por los resultados. Lo que hemos aprendido como dirigentes deportivos es que el fracaso número uno en Real España ha sido tanto cambio de técnico y tanto rompimiento de procesos, si la experiencia a lo largo de tantos años nos dice que no es bueno estar cambiando de técnico, obviamente que el posible cambio de técnico es la decisión que menos queremos tomar”.

NO HAY PLAN B, DE MOMENTO: “El objetivo hoy es Ramiro Martínez, cuando él no esté con Real España algún día pues iniciaremos a ver otros nombres. No quiero entrar en especulaciones, hoy confiamos en que Ramiro va a sacar los resultados y que él va a estar mucho tiempo en Real España”.