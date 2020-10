De portero a delantero: la historia de Gerson Argueta, el jugador del Real de Minas que jugó como atacante ante Motagua

Gerson Argueta se ha convertido en un personaje a todo pulmón. Durante la pandemia trabajó en los mercados para mantener a su familia, ahora se quitó los guantes y las hizo de delantero en el partido que cayeron 0-3 ante el Motagua.

Pero su aparición en la ofensiva del Real de Minas no fue casualidad, Argueta tiene un pasado que no muchos conocen, pues no solo tenía que vender franelas a la par del fútbol, sino en sus inicios no fueron como guardameta.



Gerson Argueta habló con DIEZ y confesó que desde joven su puesto habitual fue la delantera y se desarrolló en las misas canchas que lo hizo Roger Rojas y por eso no es nada extraño que le dieran la oportunidad con el Real de Minas.



"Yo ya había desempeñado esa posición, lastimosamente no profesionalmente. En mis inicios empecé como delantero, no de portero. A nivel burocrático me destaqué como delantero, yo me crie en la Betania (colonia de Comayagüela), de donde es el famoso RoRo (Roger Rojas)", cuenta.





Considerado un apasionado del gol, Argueta asegura que siempre se le dieron bien las cosas y no hace mucho le tocó volver a revivir esos momentos con un equipo de la colonia Kennedy.



"Yo tenía esos chispazos de suerte, metía mis golitos y no hace mucho anduve ejerciendo un poco en las Ligas Burocráticas y de delantero. Siempre se me dieron las cosas gracias a Dios. Cuando no jugaba con el Real de Minas, yo jugaba en el Emilio Larach de delantero con un equipo que se llama Lempira".



El grito lo ahogó como por accidente, fue ahí dónde se puso los guantes para cubrir el puesto de un compañero que se había lesionado.



"Yo jugaba de delantero, pero uno vez se lesionó el portero y el profesor por la altura me dijo que por ser el más grandote me pusiera al marco y que le ayudara en ese partido. Recuerdo que hice una que otra tapadita y me dejaron de portero", recuerda.



CÓMO FUE EL MOMENTO QUE LE TOCÓ DEBUTAR DE DELANTERO



Lo que bien se aprende nunca se olvida, pues Gerson Argueta tuvo que hacer uso de este dicho, luego que le tocara dejar los guantes y jugar como delantero de manera profesional en un partido de Liga Nacional.



"El profe tomó la decisión de meterme como delantero, ya que en ciertas ocasiones en los entrenamientos, yo lo hago como delantero. Me dieron la oportunidad para ayudar en la ofensiva porque estábamos cortos de presencia de área y por eso me metieron un rato".





Nada estaba planeado, todo surgió en el momento. "Yo iba vestido como portero suplente, yo no lo tenía pensado, pero yo tengo uniforme de campo al igual que los jugadores".



Y agrega: "Cuando Motagua nos anota el segundo gol, yo veo al profe que quiere tomar decisiones y vino Felipe (preparador de porteros) que me tenían a mí como opción para disputar las pelotas aéreas. Entonces Yepes le dijo al profesor Israel y luego mandó al utilero a traer el uniforme".



Argueta recuerda que en la era de Raúl Cáceres, casi estuvo a punto de tener su debut en Liga Nacional, pero al final no se dieron las condiciones. "Yo casi tuve la oportunidad de jugar con el profesor Raúl Cáceres, lo que pasa que esa vez le preguntaron a Juan Ramón Mejía qué cómo estaba y él dijo que bien, pero si hubiera dicho que no, el profe hubiera tomado la decisión de meterme y creo que fue ante Motagua".



COMPARTIÓ SU HISTORIA CON NOEL VALLADADES



Luego de salta al terreno de juego del estadio Marcelo Tinoco de Danlí, Gerson Argueta, hizo recordar lo sucedido con Noel Valladares, quien militó en un clásico ante el Olimpia como jugador de campo.





Curiosamente ambos compartieron canchas en los entrenamientos del Olimpia, lo que les permitió formar una buena amistad y compartieron ese momento.



"Casualmente me reía porque me mandaron una imagen que me comparan con Noel y se la mandé porque tengo buena comunicación con él", cuenta.



Y agrega: "Compita, mire que me mandaron a la delantera, así como usted y resurgió lo suyo en el clásico ante el Olimpia. Él se reía y me dijo que solo vio el primer tiempo y me dijo "¿Y la tocó tan siquiera?".



CON EL OLIMPIA YA LE HABÍA TOCADO JUGAR COMO FUTBOLISTA DE CAMPO



Sin que nadie lo supiera, pero pasó desapercibido, Gerson Argueta asegura que con los merengues del Olimpia le tocó jugar como delantero, solo que en esa oportunidad fue en un duelo amistoso.



"Con el Olimpia ya me había tocado jugar como en New York, esa vez fuimos con Nahún Espinoza, pero solo fueron cinco o tres minutos", recuerda.





Y añade: "En esa oportunidad fue un partido contra el Alianza que se jugaron unos amistosos. Esa vez lo hice también de delantero".



Bajo el mando de los hermanos Espinoza, Argueta mantuvo una confianza en el plantel merengue. "Ellos (Nahún y Juan Carlos Espinoza) me conocen y siempre que faltaba un jugador de cancha me llamaban a armar los equipos en espacio reducido"



SUEÑA CON PODER ANOTAR UN GOL EN LIGA NACIONAL



Para muchos puede parecer algo descabellado, pero para él un sueño por cumplir. Gerson Argueta no descarta que si se le sigue presentando la oportunidad de jugar como delantero, el celebrar un gol sería un sueño.



"Eso no es descabellado, ese puesto ya lo he manejado y con toda la tranquilidad del mundo si se lograra dar, ¿Quién descarta que pueda anota?, ya en el área puede pasar cualquier cosa".





El meta del Real de Minas destaca sus condiciones con delantero. "El cabeceo lo manejo muy bien y a la hora de pegarle yo no ando con mucha cosa, yo veo el marco y venga. Mi pierna fuerte es la derecha".



Y asegura: "Si me tocara penalear lo haría, no me pesaría y me siento con confianza. Pero uno necesita el respaldo del profesor, ya que en el equipo siempre hay un penalero y es Diego Rodríguez. Pero si me tocara, no veo ningún inconveniente en hacerlo".



Muy consciente que su responsabilidad es defender el marco del Real de Minas, pero no cierra las puertas a poder destacar como delantero.