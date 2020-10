Ganan o no sigue en Real España: Ramiro Martínez confirma que "decidimos darnos plazo una semana"

El ambiente no pinta nada bonito, pero el técnico del Real España, Ramiro Martínez, decidió salir y aclarar la situación sobre la supuesta renuncia presentada a la directiva del equipo catedrático después de la derrota 0-3 ante el Vida.

El timonel de la Máquina charló con Diez y dejó claro cómo ha vivido las últimas horas al frente del equipo y ver que los resultados no son los que esperaba y cual fue su decisión al final de este duro momento.

El técnico uruguayo ha dejado claro que el próximo duelo ante el Platense podría marcar su futuro al frente de los aurinegros en el presente torneo Apertura.



¿Hoy se reunió con la dirigencia y jugadores y puso su cargo a disposición?

En la noche de ayer llamamos al presidente y le dijimos que tenía nuestro cargo a disposición, porque va de la mano de muestra ética y dignidad. Jamás queremos ser un perjuicio para el equipo y consideramos correcto que la decisión sea tomada de parte de ellos en el momento que quisieran. Lo mismo con los jugadores, si ellos necesitaban que nosotros diéramos un paso al costado, manifestarles nuestra disposición. Felizmente por todo el cariño que uno le tiene a la institución y la gente, se vio retribuido; un apoyo total de los jugadores, la dirigencia y decidimos darnos plazo de una semana más para intentar la revertida.





¿Cuál ha sido la reacción de los jugadores después de comunicarles su decisión de irse y que hará para revertir la situación en una semana?

La decisión de los jugadores, junta directiva fue de total apoyo y eso nos gratifica mucho. Más toda una cantidad de mensajes que recibimos de personas que quieren mucho al club y que felizmente hemos cosechado su aprecio. Nosotros no queremos ser la piedra en el zapato porque aprendimos a tomarle mucho cariño a esta institución, fuimos muy bien tratados desde el primer día. Fuimos invitados a volver después de la pandemia. O sea que hay muchas cosas que uno pone en la balanza y las antepone a un puesto de trabajo o a una suma de dinero por un salario. Nosotros tenemos esos códigos e intentaremos el último intento por subir ese último peldaño de esa escalera y ojalá esos pasos los podamos dar entre todos juntos.



¿Qué mensaje le envía la gente de Real España, los que le apoyan o los que no?

Uno entiende la necesidad de la gente, las recriminaciones, los que apoyan, los que no. Todo esos es parte del folklore del fútbol y del morbo que rodea la salida de un entrenador o que pierda o no un equipo. Simplemente le decimos al verdadero hincha que nos está apoyando a los jugadores y directivos, que daremos el todo por el todo por intentar revertir esto. Estamos trabajando duro para que esto se puedo volver encaminar como en algún momento estuvo. A los detractores no tenemos mensaje para ellos, simplemente a pesar de todo, estamos con la intención de hacer crecer al club y poner un granito de arena. Por eso pusimos este último plazo para revertir esto entre todos y si no es así, daremos un paso al costado y que el club tome las determinaciones que crea pertinente.





¿Por qué decide seguir en Real España, qué lo hace mantenerse en este barco?

Creo en el grupo, los muchachos, en el trabajo que se ha hecho. Estoy consciente que los resultados no han sido buenos, pero creo en lo que hemos trabajado, solo que hay muchas circunstancias que al final de cuentas nos han condenado. Las expulsiones y algunas situaciones que no hemos podido manejar y quizás nos hemos equivocado.

¿Por qué tantas tarjetas rojas para el equipo?

Han sido circunstancias de juego, no considero que haya indisciplina o algo por el estilo. Lo de Getsel Montes, la segunda tarjeta es cuestionada e incluso los medios dijeron que no era para expulsión. La de ayer, fue un error técnico grabe y quiso corregir, pero cometió la falta. La de Vargas, es situación de juego, pero considero que él es un jugador de selección y debe aprender de estos errores. No estoy de acuerdo con castigos económicos para los futbolistas, creo que la mejor forma es hacerlos ver lo que pueden perder al caer en ese tipo de desconcentraciones.



¿Qué opina de lo que escribió Mateo Yibrín en sus redes?

No leo mucho las redes sociales, si hay amigos, familiares que me comentan de situaciones como estas, pero soy de las personas que respeto la opinión de los demás. Si ese es el punto de él lo voy a respetar, aunque no lo comparta. Solo nosotros sabemos como se dan las cosas al interior del equipo y todo proceso requiere tiempo. Aquí solo un equipo sabe lo que es un proceso y ese ha sido respaldado con resultados.

¿Qué pasa en Real España que se han cambiado varios entrenadores y se habla siempre de procesos?

No puedo opinar por lo que han hecho otros entrenadores, ya que no estuve acá. Si en algún momento el Real España consiguió la felicidad plena con algún entrenador, tuvieron que apostar por ese proceso y deben entender que los procesos llevan tiempo. Inicialmente nunca se ven los resultados, pero sinos ajusta el tiempo, las cosas se van a revertir y verse los frutos. Yo estoy claro que los entrenadores vivimos de resultados y es ahí donde el tiempo no acompaña.