Calienta la Champions: "Cristiano Ronaldo necesita la ayuda de todos, Messi lo hace solo"  

Mircea Lucescu, entrenador del Dinamo de Kiev, calentó la previa del juego de Champions League ante la Juventus de Turín.

El DT comparó a Cristiano Ronaldo, crack de la Vecchia Signora, con Lionel Messi y explicó las diferencias de por qué el argentino es mejor.



"Me he enfrentado a ellos muchas veces, pero mis jugadores no. Se encontrarán con ellos pronto. Debo explicarles cómo son Messi es un tipo de jugador excepcional en espacios reducidos por su aceleración, confianza en sí mismo, regate y todo eso. Ronaldo es un tipo de jugador diferente, porque le gusta tanto marcar goles que necesita espacios más amplios", comenzó diciendo.

Mircea Lucescu se enfrentará a la Juventus en el debut de la Champions con el Dinamo de Kiev.



A lo que remató: "Cristiano necesita la ayuda de todo el mundo, la ayuda de sus compañeros. Messi puede hacer muchas cosas él mismo. Ronaldo puede hacerlo en el área o a 20 metros de ella, pero intenta aprovecharse del espacio creado por otros y marca. Eso es todo: son diferentes, pero ambos son jugadores muy fuertes".

Lucescu tiene suerte de que CR7 tiene coronavirus, ya que de no ser así el portugués hubiese tenido la oportunidad de cambiar su opinión en el terreno de juego.