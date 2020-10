La Liga Nacional suspende completa la sexta fecha tras los seis casos de COVID-19 en el Vida

Se veía venir. Tras una reunión extraordinaria, la Liga Nacional de Honduras determinó este martes suspender la jornada seis completa, misma que debía jugarse entre miércoles y jueves, esto debido a los casos positivos de COVID-19 que se detectaron el club Vida de La Ceiba.

Los directivos que de forma virtual, votaron para que los cinco partidos se jueguen en fecha posterior, pues hay que recordar que en el mismo reglamento de competencia que se creó, explica que es potestad de la Junta Directiva de la Liga, reprogramar los partidos si hay casos de coronavirus en los clubes.

Ver. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASOS DE POSITIVOS EN LA LIGA

El entrenador hondureño del Vida, Ramón "Primitivo" Maradiaga y cinco futbolistas de la entidad ceibeña, dieron positivos en las pruebas PCR que se les realizaron este lunes tras disputar el partido del domingo frente al Real España donde lo golearon 3-0 en el Morazán.

Los dirigentes de la Liga Nacional se reunieron de forma virtual para tomar la decisión de suspender completa la jornada seis de la Liga.

La Comisión de Bioseguridad de la Liga, ha sometido en aislamiento a todos los integrantes del club Vida, así como a los periodistas, árbitros y oficiales del juego que estuvieron en contacto durante el partido. Hasta el sábado se harán las pruebas al Real España, rival al que enfrentaron los cocoteros y confirmar si hay casos.

Ver. TIEMPO QUE TIENEN QUE ESPERAR LOS JÓVENES PARA LA VACUNA

Los jugadores del Vida que dieron positivos, así como Primi Maradiaga, ya fueron aislados, todos son asintomáticos y están con vigilancia permanente para ver la evolución del virus. Por su parte, los clubes que anteriormente enfrentaron a los rojos como Real Sociedad y Platense, dieron negativo en todas sus pruebas realizadas.

JORNADA 6 (Suspendida)

Marathón vs Honduras Progreso

Real de Minas vs Real Sociedad

Olimpia vs Real España

Platense vs Vida

Motagua vs Real Sociedad

LO QUE DICE EL REGLAMENTO DE COMPETENCIA DE LA LIGA:

"En el caso que uno o varios jugadores de un equipo presenten un resultado positivo por COVID-19, el partido se podrá disputar en la fecha establecida en el calendario aprobado, siempre y cuando el club tenga dieciséis (16) jugadores registrados o más disponibles, incluyendo por lo menos un portero. Solo en el caso que el Club no tenga dieciséis (16) jugadores disponibles para un partido y por lo menos un portero, el Club afectado podrá solicitar la reprogramación del partido".

"La Junta Directiva de la Liga Nacional del Fútbol Profesional en reunión extraordinaria, será la encargada de reprogramar un partido suspendido por resultados COVID-19 positivos en los términos del artículo anterior. El partido se podrá reprogramar a una una nueva fecha siempre y cuando no afecte la correcta ejecución del calendario y al espíritu de competencia".

"Solo en el caso de que la Junta Directiva de Liga Nacional de Fútbol Profesional no pueda reprogramar un partido, el Club que no pudo participar en el partido por resultados de COVID-19, se considerará como responsable para que el encuentro no se dispute y perderá el partido de 3 a 0, declarado por la Junta Directiva de la Liga Nacional de Fútbol Profesional".