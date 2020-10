Motagua vs Comunicaciones: Diego Vázquez no quiere llegar hasta la tanda de penales

A las puertas de enfrentar un desafío importante por el torneo de la Concacaf League, Diego Vázquez, técnico del Motagua, aprovechó el momento, se sacó un poco el estrés para analizar el duelo ante Comunicaciones, Liga Nacional y su buen momento en el club.

También puedes leer: Se confirman los primeros casos de coronavirus en varios equipos que debutarán en la Liga Concacaf



El timonel argentino disfruta los éxitos que ha cosechado, se propone nuevos desafíos y asegura que espera llegar a lo más alto de la Concacaf League, donde se les ha negado en dos oportunidades.



Diego Vázquez también reconoció que del Real España lo han pretendido, no de manera formal y no dudó en responder las críticas que le hizo Javier Portillo, jugador del Olimpia.

¿Cómo han tomado este reto internacional?

Con toda la ilusión de seguir avanzando en este torneo. Estamos como Honduras 3 y esperábamos estar más arriba, ya que terminamos primero el torneo pasado y es primera vez que somos Honduras 3 y me parece que fue así a dedo, pero es lo que hay y estamos enfocados en enfrentar este partido y pasar a la otra fase.



¿Hasta dónde puede llegar esta vez, cuál es la meta?

La única meta es hacer un buen partido el jueves y como digo siempre, haciendo un buen partido estamos cerca de tener éxito y poder pasar a la otra fase. Estamos enfocados en comunicaciones, es un gran de Centroamérica, un equipo que tiene jugadores internacionales de prestigio. Prácticamente es la base de la selección de Guatemala y tenemos que estar muy bien nosotros y desarrollar lo que venimos haciendo para hacer un buen partido.



¿En lo personal es tu mayor desafío?

Cuando estás en Motagua cada partido es un desafío, hay que aprovechar cada minuto, no te podés conformar con nada porque es un equipo grande y así lo exige el club. Es la forma en que lo sentimos y todos son desafíos.





¿Lograr un torneo internacional es lo que le falta a tu carrera exitosa con el Motagua?

No comparto, ya que hemos logrado jugar dos finales consecutivas y que por más que no las ganamos, hay que jugarlas. Yo siempre digo que las finales no hay que ganarlas, hay que jugarlas, ya que si no las jugás, es imposible que las podás ganar. No es un tema menor llegar a dos finales como las ha hecho el Motagua.



¿Pero hay que lograr y conquistarlas?

¿Sabés lo que cuesta jugar una final y ganar un partido?. Cuesta ganar cada partido de liga y no digamos llegar a una final. Nosotros llegamos a dos y entonces no se puede decir que quedamos a deber internacionalmente. Ganar gana uno solo de todos los equipos de Centroamérica.



¿Qué piensas de quienes critican que solo en la Liga Nacional ganan títulos?

Jugamos dos finales y es difícil llegar. Quiero ver a los que critican qué es lo que han logrado ellos. Hay que ver si son de otro equipo o de donde viene esa critica. Yo entiendo que la gente quiere ganar todo.



¿Qué enseñanzas te ha dejado los torneos anteriores?

Decía un famoso boxeador argentino, Bonavena: “La experiencia es un peine que te da la vida, cuando te quedas pelado”, ojalá la podás volcar, no te puedo decir algo en particular, ya que todos los partidos tienen un momento diferente, los jugadores están en diferentes momentos, hay que trabajarlos de otra manera, ya que los rivales son diferentes. Tenemos trabajar mucho este partido, estar atento para tomar decisiones, estar en los detalles para poder superar a Comunicaciones.



¿Qué cambiarías por lograr un título de Concacaf?

No cambio nada, yo estoy conforme con todo lo que hicimos. Llegar a la final cuesta mucho y ya estando en la final, la podes ganar o perder como hemos hecho anteriormente que hemos perdido dos, pero por mínimos detalles. El que vio los partidos ante Herediano y Saprissa, fueron partidos parejos, por detalles los perdés, pero tienen mérito el rival. Nosotros somos el equipo que más hemos ganado en esta competencia y de 14 partidos, creo que ganamos 8 o 9, pero no es sencillo ganar partidos en Concacaf.



¿Cuál es la mejor arma que tiene tu equipo?

El equipo, la cohesión, una memoria colectiva en una forma de intentar jugar y que nos ha dado buenos resultados. Hay que seguir afianzando eso, estar bien parado porque el rival es de prestigio.





¿Desde tu llega a la fecha, cuanto ha evolucionado el Motagua?

Todos saben desde el momento que llegamos y hemos logrado mucho en este tiempo. Ya vamos a cumplir siete años y es un tiempo importante que se han logrado grandes cosas. Estamos en un momento que para todos es nuevo: directivos, jugadores y para nosotros también para ir evolucionando con el equipo.



¿Qué valoraciones tienes del Comunicaciones?

Es un equipo que tiene jugadores importantes: el portero que estuvo en Platense, Calderón, el capitán Umaña, adelante tienen un mexicano Herrera, también tiene un colombiano Bladimir Díaz, en el medio al tico Manfred Russel y otros que son nacionales de Guatemala y son importantes. Pero nosotros confiamos en lo nuestro.



¿Cuántas horas has dedicado para estudiarlos?

No cuento ese tiempo, pero ya lo he venido viendo de reojo en los partidos que jugaron con Antigua, ahora jugaron con Iztapa. El torneo anterior también, no cambió mucho, tiene el mismo técnico. Mínimo hemos visto tres o cuatro partidos del rival y tratar de tener todos los detalles. Lo más importantes que nosotros estemos bien.



¿Sientes ventaja de enfrentarlos como local?

Sí, es una cancha que nosotros conocemos, el rival no y tiene que viajar. Nosotros estamos en nuestra cancha, nuestro templo sagrado, siempre tenemos buenas actuaciones y esperemos al jueves poder repetir esas actuaciones para pasar esta llave.



¿Cuál será la clave para avanzar a los octavos?

Hay muchos detalles, yo creo en el ciclo del juego, no en modelos y de acuerdo a lo que presenta el partido tratar de adaptarse lo mejor posible y sacar ventaja. No puedo decir algo en especial, pero hay que estar atento en cada trayecto de ese ciclo.



¿Este pase se define en los 90 minutos o en los penales?

Esperamos definirlo en los 90 minutos.



¿Es un buen momento para aprovechar el gran momento en Liga?

Nos viene bien enfrentar este partido con cinco juegos de liga y es importante, llegamos bastante bien en la parte anímica. El rival llega de la misma manera, es similar, pero ahora hay que plasmarlo en el campo.

¿Cuál es el secreto de Diego Vázquez para mantener la regularidad en el equipo?

No hay algo en particular, siempre digo que son muchos detalles: el ciclo del juego, del entrenamiento, vivir el presente y entre todo cuerpo técnico tratar de transmitirlo, los directivos también son importantes, pero los protagonistas son los jugadores. En ese aspecto son muchos los detalles, pero el principal, es querer mejorar cada día.



¿Cuántos años más te ves dirigiendo el equipo?

La verdad que nosotros estamos bien, contento, muy buena relación con los directivos y en la medida que las dos partes estemos bien, vamos a seguir estando. Hasta ahora tengo contrato a junio del año que viene y a partir de ahí veremos si los dirigentes quieren que continuemos, y si nosotros también queremos.



¿Es cierto que una vez hubo una vez Elias Burbara te hizo una propuesta para dirigir al Real España?

Tengo buena relación con Elias, hemos hablado en su momento. Él me compra vino también con mi socio que es de San Pedro Sula y a partir de él, hemos hablado, pero siempre de forma informal, nunca con una formalidad. Yo siempre le estoy agradecido más allá de la rivalidad, siempre tenemos algún contacto. Ellos saben que estamos muy bien en Motagua, pero en el futuro uno nunca sabe, algún día. Hoy estoy muy cómodo en Motagua.



¿Pero las puertas no las cierras?

La gente pone así como que es oficial, pero para nada. Hemos estado hablando como pueden hablar dos personas de fútbol, pero nada más.



¿No cierras esa posibilidad?

Yo estuve a punto de volver como jugador a Motagua, ahora volví de técnico, en Marathón estuve dos épocas, en Universidad también, en Victoria estuvo una buena época. En todos los lugares que he estado he dejado las puertas abiertas, el fútbol es para hacer amigos, tener relaciones y la vida sigue. En todos los equipos he dejado las puertas abiertas, salvo en Guatemala que tuve que demandar porque no me pagaron, pero en los demás no tuve problemas.





¿Qué piensas de este buen inicio goleador de Gonzalo Klusener?

Es un jugador importante, ya sabíamos y nosotros antes de traer un jugador intentamos bajar el margen de error y creo que nos ha ido bastante bien con las elecciones que hemos tomado en ese tema. Sabíamos que era goleador con las dos piernas, de cabeza, muy importante en el área. Cuando hablamos con él le gustó la propuesta y acá está. Es uno más que suma y aporta a lo que tiene, así como los demás: Rubilio, Roberto y Vega.



¿Tienes un dolor de cabeza en la delantera?

Eso me pone contento, la competencia interna de esa manera es positiva y así tiene que ser. Me gusta que haya competencia en los entrenamientos, cuando juega y eso es una linda tarea para decidir.



¿Qué opinas de lo que dijo Portillo que eres el que has venido a practicar el anti futbol?

Hay cosas que no contesto y a jugadores no les contesto.



¿Sólo a los técnicos le contestas?

No digo nada jajaja, ya lo he dicho anteriormente y ya sabes como pienso. A algunos le contento, hay otros que se contestan solos.



¿A los que están a tú altura es que les contestas?

jajaja eso lo decís vos, no yo.



¿Cómo ves ese tema del Covid en la Liga Nacional?

Hay que ser solidario con la salud de los que salieron contagiados, ojalá se recuperen lo más pronto, no digo que salud está por arriba del fútbol, entonces les deseamos que se recuperen.



¿Es entendible que se suspendan los partidos del Vida y Real España?

Eso lo desconozco y es una parte que nos corresponda opinar a nosotros, lo ideal que se siga el reglamento porque estoy seguro que a Motagua si se lo hacen cumplir.