Presidente de Real Sociedad dispara contra Liga Nacional: “No pueden seguir cancelando partidos a su antojo”

Y es que el dirigente del Real Sociedad, Ricardo Elencoff, arremetió contra el presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, a quien lo considera una persona que defiende intereses personales y no de los 10 clubes por la forma de tomar las determinaciones.

"Dónde van a almorzar estos jugadores en el camino. Esto es un desorden. Nosotros enviamos a la Cruz Roja una carta para que nos informe quienes pueden viajar y quienes no. No es posible que a esta fecha no sabemos cuánto valen las pruebas que hace la Cruz Roja", se quejó Elencoff en un video en redes sociales porque el club salió rumbo a Danlí sin tener información de la cancelación de la jornada.

Ver. ASÍ FUE LA SUSPENSIÓN DE LA JORNADA SEIS DE LA LIGA NACIONAL

No se explica cómo es que la Liga Nacional comunica que no hay dinero cuando paga a la Cruz Roja una gran cantidad de dinero por las pruebas rápidas en tiempo real que le practican. Esto molestó a Elencoff. "Aquí en Tocoa el Gobierno hace exámenes de regalado, ese mismo que hace la Cruz Roja a 1,800 lempiras. No nos hagan esto, ustedes le han causado un daño al equipo, esto es negligencia".

Lanza fuertes comentarios contra el presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán. "No es posible que la Cruz Roja venga desde San Pedro Sula hasta Tocoa, no podemos tener los jugadores así hasta las 7.00 de la noche y nos dan los resultados hasta el día siguiente a las 9.00 de la mañana. Señor Wilfredo Guzmán no puede andar cancelando los partidos a su antojo, y se molesta cuando se lo dicen. Ustedes no nos van a callar", sentenció.

DENUNCIA

Varios equipos han denunciado que la Liga Nacional todavía no ha entregado a los equipos el dinero que se les prometió para reanudar el torneo, pues solo han recibido una parte de la ayuda que FIFA le dio a Fenafuth y los clubes han cargado los costos de viajes y alimentación.

Ver. SE CONFIRMAN LOS PRIMEROS CASOS DE COVID EN LA LIGA CONCACAF

"Seguimos sin tener apoyo de la Liga Nacional en cuanto a viajes, todo lo asumimos los clubes y esto no puede seguir pasando porque el torneo se va a detener. No es posible que con cinco jugadores contagiados del Vida y el entrenador, no nos avisaron a tiempo para nosotros hacer pruebas", denunció el también diputado del Congreso Nacional, Ricardo Elencoff.

El mandamás denuncia que no van a seguir haciéndose las pruebas en la Cruz Roja porque considera que lo que pasó con los muchachos contagiados del Vida fue mal manejado. "Nosotros no vamos a seguir haciéndonos pruebas en la Cruz Roja, nosotros vamos a pedir al Gobierno que nos la haga gratis. En los triages lo hacen, el hisopado, la prueba reina del COVID-19. Esto es inconcebible", reiteró.

Le manda un duro mensaje a Guzmán: "Presidente Wilfredo Guzmán, usted no sabe lo que cuesta planificar un viaje de cinco o seis días a jugar de visita, no sabe cuánto vale. Ahora tenemos que reprogramar todo porque no saben cuándo van a enviar los resultados de hisopado de los jugadores", contó.

Finalmente y muy molesto mientras esperaba que el equipo saliera rumbo a Danlí, El Paraíso, sentenció: "No sigan así porque si lo hacen, el legado que le van a dejar a Honduras es que esta Liga quedará en lo más bajo. Si no tienen capacidad, renuncien. Ustedes son una dictadura en el fútbol, estamos como el gobierno, sean más responsables".

"Cuando exponen la vida de nuestros jugadores, porque tenían los resultados de esos futbolistas del Vida desde temprano, porque no nos informaron que habían sospechas, porque no nos dijeron. Es usted presidente Guzmán, no se endiose, porque allá están los dioses en la Federación diciéndole qué hacer y no haciendo la voluntad de los equipos de Liga Nacional", finalizó muy molesto Elencoff.