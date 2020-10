Razones por la que se suspendió la jornada seis y el temor a nuevos casos de COVID-19 en otros clubes

Ante la falta de comunicados de Liga Nacional, donde se expliquen los motivos de la cancelación del torneo y no un simple documento emitido que no dice nada, Rolin Peña, directivo de Marathón y representante ante Liga Nacional, explica los verdaderos motivos por los que suspendieron la jornada 6.

El dirigente explica que algunos equipos querían sacar ventaja al buscar cancelar su partido, habla claro que es Olimpia y Real España, fue por eso que el resto de clubes se opuso a jugar cuando estos iban a tener descanso y no el resto. Explica que un informe médico sobre los contagios en el Vida, les hizo ver las cosas diferentes.

Ver. ASÍ FUE CÓMO LA LIGA NACIONAL SUSPENDIÓ LA JORNADA SEIS

Informe médico alerta sobre posibles contagios masivos: “Después del informe que dio el doctor Ardón de la Comisión de Bioseguridad, es un tema que va más allá ya que hay que revisar qué pasó con Real Sociedad y no es correcto que se estuviera suspendiendo un partido Olimpia vs Real España, porque se da a malas interpretaciones: ya habría ventajas con algunos jugando y otros esperando resultados en un torneo corto, no es ético y en aras del fair play, se suspendió toda la jornada; nadie tiene ventajas y la jornada se jugará en la semana del 21 de noviembre”, dijo Peña.

Rolin Peña, dirigente de Marathón, explica las razones por las que se suspendió la jornada de Liga Nacional.

Fenafuth borró artículos sobre coronavirus en las bases: “Buscaremos que todos los partidos se jueguen un solo día. Cuando la Liga decide en la Asamblea cómo se deben suspender los partidos en caso del Covid-19, nos lo quitaron, todo eso aprobado, vino la Fenafuth y nos puso una camisa de fuerza en el sentido de continuar jugando, pero tras escuchar el informe del doctor Ardón, las alarmas se encienden y para el bienestar de todos, los clubes votamos para que se suspendiera la jornada y continuar con la siete el fin de semana”, afirmó Rolin a DIEZ.

Miraban como ventaja de Real España suspender su juego ante Olimpia: “La votación quedó 8-2 a favor de que se suspendiera la jornada en vista de los contagios. Los clubes no miraban bien la forma cómo se estaba suspendiendo el partido entre Olimpia y Real España, igual iba a entrar en un debate si la junta directiva lo podría programar para el jueves, pero en aras de mantener la armonía en la Liga, se decide suspender toda la jornada”.

No peligra la jornada 7, se juega con los que salgan negativos: “No porque según informe del médico de la Comisión de Bioseguridad, contando los días desde la aparición del último examen donde aparecieron los positivos, el sábado se volverán a someter los futbolistas y en esa prueba, deben aparecer los negativos y los positivos y allí sí se va a jugar”.

Olimpia pudo jugar en cancha alterna y no quiso: “No era correcto que se quería suspender un partido cuando se tenía conocimiento que Olimpia y Motagua iban a jugar por la Concacaf el jueves y los delegados consideraron que tuvieron el tiempo pertinente para valorar de qué manera se jugaba ese juego o buscar cancha alterna y se sabía que Olimpia tiene designada la cancha de Comayagua”.

No darle ventajas a nadie: “Se buscó que vaya la paridad en el torneo, que nadie vaya a estar descompensados, que unos lleven más partidos que otros, así que fue lo mejor para la credibilidad que está gozando el torneo y partido a partido se va llenando de intensidad y alegría de la afición. Cuando se toman estas decisiones que no están apegadas a la ley, hay que buscar favorecer el juego limpio”.