Nace la leyenda Teófimo López; Choco Lozano eleva sus bonos en la élite mundial

Todo transcurría en un sábado de incertidumbre, las apuestas no eran para nada favorables pero la mañana en Honduras ya era de euforia y la noche tuvo su éxtasis con el clímax que provocó el gringo-hondureño, o como usted lo sienta, Teófimo López.



Las buenas noticias llegaron en el transitar de la mañana. Yo me encontraba narrando un partido de fútbol de la Bundesliga cuando en interacción con decenas de usuarios me enteré que Antony Rubén Lozano le había marcado al Real Madrid, en el Alfredo di Stefano, de Valdevebas, y todo era un eco nacional.



En ese momento me detuve a reflexionar: 'Esto deberá ser una ilusión pasajera', pero luego recordé una frase del técnico del Cadiz, Álvaro Cervera, "haremos historia ante el Real Madrid", palabras que resultarían proféticas.



El "Choco" fue la gran apuesta de Cervera para enfrentar la maquinaria del Real Madrid, en la posición de segundo 9, atrás de Negredo, donde el yoreño, siempre he insistido, despliega y aprovecha mejor su juego.

Viendo después dicho partido, Antony Lozano pudo haber marcado al menos tres goles a Thibaut Courtois, pero su mejor característica no es la definición, siempre falla más de lo que convierte.



En la posición de enganche con el centro de ataque, Lozano resultó un laberinto para uno de los mejores defensas del mundo, Sergio Ramos, por más que lo cuestionen de "asesino", al extremo que por una lesión el ex del Tenerife debió dejar la cancha promediando el segundo tiempo.



Este futbolista, surgido del Club Olimpia, en la realidad no es "santo de la devoción" para algunos hondureños sólo porque nacieron aquí, y después del gol me causaron hilaridad algunos comentarios en redes sociales, como que el gol que había marcado cualquier delantero lo hacía y era un mal definidor por las ocasiones claras que había tenido para hacer más goles.

NUNCA VENDÍ AL CHOCO COMO 'KILLER'

En mi caso, nunca he vendido al Choco Lozano como un killer, no lo es y no lo será, aunque esto suene axiomático, viendo sus características desde que tocó narrar sus partidos con la selección Sub-17, incluyendo el Mundial de Nigeria 2009.



Tampoco voy a caer en odiosas comparaciones, como que está para superar a Jorge "Mágico" González, Gilberto Yearwood, Roberto "Macho" Figueroa o Keylor Navas, pero tampoco puedo asegurar que ya llegó a su techo.

Teófimo López, hondureño de sangre, se convirtió en el campeón del mundo de la categoría peso ligero.

Un factor que siempre destaco en Antony Lozano es la gran espalda que se carga para no decaer ante las críticas que provienen de muchos envidiosos que les molesta ver a un hondureño triunfar en el exterior.

TEÓFIMO HIZO HISTORIA

Dejamos el fútbol y navegaremos en las profundas aguas del boxeo profesional, donde la gran sorpresa la dio, para mi, y muchos expertos en este deporte, el gringo-hondureño Teófimo López, o como usted lo identifique, si usted no lo considera con nada de catracho.



A la hora de la pelea que veíamos que transmitía Televicentro, varios compatriotas, en el programa que emitía en Radio America, me insistían que en Las Vegas no estaba peleando un hondureño sino que un estadounidense.



En todas las apuestas que yo vi, el favorito era el ucraniano Vasyl Lomachenko, para quedarse con los cuatro cinturones en la categoría de los ligeros. AMB, OMB, CMB y FMB, con una diferencia de 4-1, pero la sorpresa fue mayúscula, al ganar el de Brooklyn por decisión unánime de los jueces.



Los que definían vieron una pelea distinta a lo que nosotros vimos y cuando uso el pronombre es porque conocemos de este deporte, no solamente como meros aficionados, después de muchos años de ver las peleas profesionales y conocer su reglamento.



Lomachenko se dedicó más a tratar de defender que a salir a atacar, todo desde una estrategia, con golpes a los mentones y a los párpados, lo que provocó en Teófimo mucha inflamación y hasta sangrado en el 12 round, pero igual Vasyl Lomachenko había perdido casi en todo los asaltos, según los jueces.



Al finalizar la pelea y dar por ganador a Teófimo López, volvieron los cuestionamiento de su nacionalidad, siendo él de padres hondureños y habiendo participado por el pasaporte hondureño en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Lo de Teófimo es un gran ejemplo de cómo los hondureños o hijo de hondureños podemos trascender en cualquier actividad, no importa los obstáculos.



Seguro estoy que estamos en presencia de uno de los boxeadores más completos en su categoría, con un porvenir extraordinario. Incluso si se decide a cambiar de categoría.

Mención aparte de felicitación para su padre, quien es el mismo mánager, por la construcción de un nuevo gigante del boxeo, Téofimo López.



Posdata: El Choco Lozano ya le marcó dos dianas al Real Madrid, en la Liga y Copa del Rey, ¿será que ahora tiene en la mira al Barcelona?.