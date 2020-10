Diego Vázquez no quiere sorpresas ante el Comunicaciones: "Hay que intentar ser muy práctico y sencillo"

Diego Vázquez, técnico del Motagua, compareció en conferencia de prensa como parte del protocolo previo al partido ante el Comunicaciones de Guatemala por la fase previa de la Concacaf League.

El timonel de los azules, tal como lo había adelantado en exclusiva a DIEZ, no quiere sorpresas y quiere asegurar su pase a los octavos de final. Considera que el estadio Nacional puede ser una ventaja.



JUGAR SIN PÚBLICO

"Enfrentamos a uno de los equipos de los grandes de Centroamérica y que también tiene experiencia en este tipo de competencias. Nosotros también y hemos sido los dos últimos finalistas, también hay un respeto de las dos partes, pero todo eso queda para la previa y hay que hacerlo prevalecer en el campo. Ellos tienen dos o tres semanas más de ritmo que nosotros con solo cinco partidos".

"Sabemos que tienen gente de categoría, buen pie y extranjeros de categoría. Al arquero lo conocemos porque jugó acá en nuestra liga. A partir de ahí manejan bien la pelota, dos o tres sistemas bien y debemos estar muy bien para contrarrestarlo lo positivo de ellos y hacer prevalecer lo nuestro".





LA TRANQUILIDAD QUE LE DA SU PLANTEL

"Es a lo que apostamos y por momentos nos sale, en otros no. Si hemos tenido buenos resultados, pero también unas deficiencias en los partidos y que tenemos que corregir. Eso me pone contento que independientemente de quien juegue, ya tenemos una idea o forma de jugar, manejamos bien el ciclo de juego y a partir de ahí tratar de hacer lo mismo. Hay que intentar ser muy práctico y sencillo a la hora de jugar"



SERÍA FRACASO NO AVANZAR A LA OTRA FASE

"Esa palabra no existe que nombraste no existe para nosotros y vamos a enfrentar este partido siendo Honduras 3 y no fue lo que nos ganamos porque terminamos primero el torneo pasado con muchas posibilidades y fue una decisión que no fue justa para nada. A partir de ahí nos tocó un rival grande de Centroamérica y vamos intentar pasar la llave haciendo lo mejor posible. Las finales se juegan, no se ganan porque para ganarlas, tenés que jugar y nosotros ya jugamos dos. Ahora vamos apostar a pasar el juego"



EVALUANDO JUGADORES

"Hay una continuidad de partidos muy seguidos y algunos han jugado mucho, pero la mayoría están bien. Ahora con los cinco cambios y con todos los que van al banco, tenemos opción de poder elegir y hacer más cambios durante el partido. Eso nos da un poco de tranquilidad en ese aspecto, ya que si un chico se cansa o está golpeado, tenemos la posibilidad de reemplazarlo"





CÓMO ANALIZA AL COMUNICACIONES

"Mantiene la estructura, al mismo técnico y más allá de algunos cambios que hizo, prácticamente es el mismo que vino anteriormente. Lo analizamos con un equipo que maneja bien la pelota, juega generalmente con un punta que es Herrera, tiene buena pegada y tiene gente de oficio atrás. Tiene cosas interesantes al igual que nosotros y por eso esperamos que sea un lindo partido para la gente".



FORTALEZA DEL ESTADIO NACIONAL



"Es nuestro estadio, nuestro templo sagrado. Sí lo hacemos valer hace tiempo y hay que hacerlo valer todo el partido porque para pasar este tipo de competencia tenemos que minimizar los errores, estar atento y hacer valer los detalles favorables que tenemos y la localía es una de ellas"