"Yo soy el responsable", dice Zidane tras derrota ante Shakhtar

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo sentirse "el responsable" de la derrota de su equipo por 3 a 2 en casa ante el Shakhtar Donetsk, este miércoles en la primera jornada del grupo B de la Liga de Campeones.



"Yo soy el responsable. Como la primera parte ha sido negativa para mi equipo, algo no he hecho bien", señaló Zidane en su conferencia de prensa posterior al partido en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas.



"No estamos contentos con la derrota, pero no vamos a bajar los brazos. Esto acaba de empezar. Estamos todos juntos porque esto se saca adelante todos juntos", apuntó.



Zidane afirmó que se siente capaz de ayudar al equipo a reaccionar tras encadenar dos derrotas consecutivas, después del 1 a 0 adverso del pasado fin de semana ante el Cádiz en LaLiga española.

"Tenemos que encontrar la solución y la vamos a encontrar. Es un segundo mal partido. Ahora hay que preparar el partido del sábado y prepararlo bien", señaló, pensando en el 'Clásico' ante el FC Barcelona, que adquiere todavía más relevancia para su equipo tras las últimas decepciones.



"Me disgusto por los jugadores, porque han hecho ganar muchas cosas. Pero es verdad que es un mal partido y no se lo merecen. Hay que pensar que hoy es gris y mañana va a salir el sol. Estoy positivo, creo en esta plantilla y creo que vamos a sacar esto adelante", insistió.

