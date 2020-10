El Blog de Kike Lanza: "Unos crecen y otros que se encogen en CONCACAF"

Hace un par de semanas, la Selección de Nicaragua vino a Comayagua a desnudar las deficiencias de la Selección “local” de Coito. Se planto en la cancha del Carlos Miranda con mucha categoría y con mucho carácter. Utilizó un parado con algún descaro, digo, por estar de visita (4-4-2), impensable de un combinado que siempre se llevó un saco de goles de territorio catracho. Algunos menospreciaron el partido amistoso y fueron los más sorprendidos con lo que en la cancha pasó y con el resultado.

Ver. EL BLOG DE ASTOR HENRÍQUEZ SOBRE EL TEMA DE BIOSEGURIDAD

Considero y no de ahora, que el fútbol nicaragüense crece a paso importantes. Hay muchas muestras y una de ellas, sus clasificaciones a la Copa Oro. También algunos equipos en Liga Concacaf han hecho sufrir a más de alguno de los tradicionales en los últimos años.

Nicaragua es un país beisbolero y también de grandes boxeadores. Su logística es de buen nivel en todos los deportes y el fútbol que se ha había quedado atrás ya emparejó. Ellos tienen una liga donde el 80% de sus equipos son dueños de sus estadios y de sus centros de entrenos, por lógica y por consecuencia el crecimiento naturalmente llegara o ya llegó.

Lo de anoche en el marco de Concachampions no es algo del destino.

Managua FC eliminó al Deportivo FAS de la Liga de Concacaf, no creo para los “Nicas” sea algo imprevisto, ellos planifican y tiene como objetivo desde hace mucho hacerse sentir. En Nicaragua fueron capaces de no parar en su liga en tiempos de pandemia. Eso los hace diferentes y más fuertes para estos tiempos.

La Selección de Honduras apenas logró empatar 1-1 frente a Nicaragua en la pasada fecha FIFA.

No solo se hacen fuertes en su infraestructura, si no también son fuertes y educados en lo mental. Se la creen, son gente de preparación superior y sobre todo con orientación a ser ganadores. Seleccionados del Managua FC: Ricardo Mendieta, Kevin Serapio, Campher Pérez, Ulises Pozo, Danilo Zúniga. Mucho cuidado con ellos, en particular Olimpia.

Yo considero con mucha seguridad que en Nicaragua crecen, el fútbol mejora y seguirá, porque las cosas las hacen con mayor orden y hasta con mayor seriedad.

Otros que crecen...

Panamá ha sido por mucho, la selección de fútbol de la zona que mas ha crecido en la última década. Se clasificó al Mundial de Rusia 2018 y desde muchas eliminatorias atrás ya ponían a temblar a las potencias. Con una generación de jugadores de otra raza están camino a Qatar 2022.

Son respetados y temibles en la zona, cuentan con una importante legión que cada vez se categoriza. Panamá no se “encoge”, Panamá crece y se puso a la par. De Costa Rica ni hablar, ellos son la tercera gran fuerza de la zona de Concacaf. Ellos crecieron hace mucho, hoy son potencia.

Algunos otros se encogen...

El Salvador sufre una crisis de talentos, situación que les evita volver a colocarse entre la selecciones más respetadas del Centroamérica. La crisis salvadoreña es más generacional. Muchos años atrás quedaron los “Mágicos”, “Rodríguez”, “Huezos”, “Cienfuegos”, “Arces”, leyendas que hicieron de su selección un equipo de respeto en Centroamérica y que además, trascendieron en el extranjero.

En los últimos años aparecieron muy buenos jugadores en El Salvador, pero no como las leyendas antes mencionadas. Los actuales no han sido capaces de devolver su estatus a la “Selecta”. Una cosa para reconocer, en el país cuscatleco, han cuidado de mejor manera los dineros y fondos FIFA, evidentemente su infraestructura es mucho mas que la nuestra, pero en la cancha los fracasos deportivos son constantes, en El Salvador se “encogen”.

En Guatemala

En el país Chapín es otra historia. La corrupción de sus federativos golpeó muy fuerte al fútbol guatemalteco. Después de una intervención FIFA, Guatemala busca un renacimiento en la zona a nivel de equipos y de selección.

Apenas estará de nuevo en la lucha por un cupo para una Copa Mundo sin ser considerado un rival de cuidado. Este jueves el Comunicaciones intentará ante Motagua por la Liga de Campeones regresar a la elite a nivel de equipos. Guatemala se “encogió” hace bastante.

En Honduras

Todos sabemos que es lo que ha pasado y pasa. Mencionar los detalles me convertiría en casi un robot. Para muchos el fútbol hondureño ha tenido éxito clasificado a los mundiales de fútbol juvenil y mayor. Para mi es un espejismo que tapa la pobreza, precariedad y realidad de nuestro fútbol.

Honduras se ha “encogido” y estancado. Situación que la han maquillado nada mas, nuestros grandiosos jugadores con su garra, sus genes y sus huevos.

Mucho cuidado con Nicaragua, con Panamá, con algunas selecciones del Caribe, ellos no se encogen o retroceden, ellos crecen futbolísticamente, en logística e infraestructura y se acercan a los que se estacionan y se encogen, cuidado, mucho cuidado.

La seguimos en Twitter banda querida @kikelanza10 Recuerden mucha agua y jabón, gel y mpermanente.