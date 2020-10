Antigua de Guatemala será el rival de Marathón en la Liga Concacaf tras eliminar al CAI de Panamá

Duelo de esmeraldas, duelo de panzas verdes. Marathón de Honduras ya conoce a su rival que enfrentará en octavos de final de la Liga Concacaf 2020: será el Antigua de Guatemala, equipo que se impuso en lanzamientos de penal al Independiente de Panamá tras un duro 0-0.

El encuentro entre catrachos y chapines será el próximo 3 de noviembre en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. El Monstruo Verde que es dirigido por el argentino, Héctor Vargas, buscará una revancha en esta competencia, pues en el torneo pasado fueron echados en repechaje por Comunicaciones.

El partido estuvo marcado por buenas actuaciones de los porteros, lo que ha llevado a los dos compromisos que se han disputado definirse en lanzamientos de penales. Uno de ellos cobrado por el cuadro de Guatemala se ejecutó con maestría, con un “panenkazo” para darse seguridad.

Los tres equipos hondureños ya conocen sus rivales; Motagua enfrenta este jueves al Comunicaciones de Guatemala, pero aquí es repechaje y buscará llegar a octavos, mientras que el Olimpia de Pedro Troglio, estará enfrentando en octavos de final al Managua FC de Nicaragua.

PARTIDOS DE JUEVES

4.00 pm Alajuelense CR vs Cibao RD

6.15 pm Municipal Limeño ES vs Forge FC CAN

8.30 pm Motagua HON vs Comunicaciones GUA

CRUCES DE OCTAVOS DEFINIDOS

Saprissa CR vs Municipal GUA

Marathón HON vs Antigua GUA

Olimpia HON vs Managua FC NIC

Herediano CR vs Real Estelí NC

ESPERAN RIVAL

Tauro (Panamá)

Waterhouse (Jamaica)

Alianza (El Salvador)

San Francisco (Panamá)