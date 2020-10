Fenafuth se pronuncia sobre la cancelación de la jornada de Liga Nacional y el tema del “no descenso”

La Liga Nacional tomó la determinación de suspender toda la jornada de mitad de semana debido a los casos de contagios de Covid-19 en el Vida y el tema de cancha del Olimpia, pues el resto de equipos no quisieron que nadie tomara ventaja descansando mientras otros jugaban.

La Fenafuth se ha pronunciado al respecto, pues es el organismo que vela para que el campeonato se desarrolle sin problemas. Hay que recordar fue la federación la que envió una ordenanza para que los clubes reactivaran el fútbol. “Fue decisión de la Liga Nacional (suspender la jornada), no de nosotros… ellos tomaron esa determinación en su junta directiva”, comentó a DIEZ Jorge Salomón.

La Liga no informó a Fenafuth, pues esas decisiones para hacer movimientos en el calendario, le corresponden a ellos, pues según sus estatutos, la Junta Directiva de la Liga Nacional ha venido trabajando de forma independiente. “Yo no estuve presente en la reunión de la Liga Nacional y ellos tienen que seguir las determinaciones de su reglamento”.

ACLARADO EL TEMA DEL DESCENSO

Muchos se hacen las preguntas si habrá o no descenso en el torneo, pero la Fenafuth ha sido clara, ellos aprobaron las bases del campeonato en las que dejaron claro que el torneo se jugará como se ha venido desarrollando. La moción del no descenso que buscó la Asamblea de Liga Nacional, no tuvo frutos.

“Eso quedó claro, es un caso cerrado, ya está discutido, quedó como estaba discutido y hay descenso. No se llegó a la cantidad de votos que se deseaba para que no hubiera descenso y no lo aprobó ni la Liga ni la federación y el campeonato va con descenso”, dijo de forma categórica, Jorge Salomón.

El torneo se reanudará este fin de semana con los cinco partidos. En el caso del Vida, se les realizarán nuevas pruebas de COVID-19 a todo el plantel, si hay nuevos casos, estos serán aislados y el equipo tendrá que presentarse a su encuentro rente a Honduras Progreso con los futbolistas que den negativo.