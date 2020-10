Así se jugará la Jornada 7 de Liga Nacional: hora, día y los canales de TV que transmitirán los partidos

Se ha confirmado. La jornada 7 del torneo Apertura no sufre modificaciones y se jugará este fin de semana luego de la suspensión de la sexta tras los casos de coronavirus del en el club Vida.

Este jueves, la oficina de la secretaría de la profesional, emitió una circular a los clubes en la que informaba sobre cómo se iban a desarrollar los compromisos entre sábado y domingo.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA

Serán dos compromisos los que se juegan el sábado; el Real de Minas recibe al Olimpia en Danlí a las 3.00 pm y los Lobos de la UPN chocan ante Real Sociedad en el estadio Nacional.

El domingo se juegan tres duelos. El primero es el clásico de las "M". Motagua recibe a las 4.00 pm al Marathón de Héctor Vargas en el Nacional. Seguidamente el Vida enfrenta al Honduras Progreso a las 6.00 pm en el Micheletti.

La jornada se cierra en el estadio Morazán con el duelo entre Real España y Platense a las 7.00 de la noche. Los aurinegros tendrán revancha tras la derrota sufrida en Puerto Cortés que ha desatado una crisis dentro de los aurinegros. Si no ganan, es el fin de la era de Ramiro Martínez en el banquillo de los catedráticos.

En el caso de los jugadores de Vida y Real España que estuvieron involucrados en el duelo donde se dieron los contagios de COVID-19, a estos se le realizarán pruebas y el sábado estarán los resultados para aislar a los jugadores si es que salen más contagiados.

JORNADA TELEVISADA:

Sábado - 3.00 pm - Real de Minas vs Olimpia (Tigo Sport)

Sábado - 7.00 pm - Lobos UPN vs Real Sociedad (TVC)

Domingo - 4.00 pm - Motagua vs Marathón (TVC)

Domingo - 6.00 pm - Vida vs Honduras Progreso (TDTV+)

Domingo 7.00 pm - Real España vs Platense (Tigo Sport)