Motagua y Comunicaciones hicieron una de las tandas de penales más largas de la historia

Es un récord. Motagua y Comunicaciones registraron la tanda de penales más larga de la historia a nivel de clubes y hablando de fútbol profesional en competencias internacionales.

Fueron 36 lanzamientos los que se dieron y sobre ello, MisterChip brindó unos datos que llamaron mucho la atención. El famoso estadígrafo indicó que “así ha terminado la TANDA DE PENALTIS MÁS LARGA DE LA HISTORIA en cualquier torneo internacional de clubes de categoría profesional de cualquiera de las seis Confederaciones que gobiernan el fútbol mundial”.

VER: ASÍ SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL DE LIGA CONCACAF

Y es que a nivel semiprofesional se registró una tanda de penales más larga que esta. “Es una tanda histórica, pero NO ES UN RÉCORD MUNDIAL. En junio de 2016 hubo una tanda de 52 penaltis en la República Checa (quinta división) entre el Batov y el Frystak”, escribió el español.

MisterChip destacó que, en ningún continente se había dando una tanda de penales tan extensa como la de catrachos y chapines, esto a nivel de competencia de clubes. Fue en 1988 en Argentina que Racing y Argentinos Juniors patearon 44 veces, pero esto por torneo local.

Motagua ahora deberá enfrentar al Alianza de El Salvador, llave que será a partido único y que se disputará el miércoles 4 de noviembre en el estadio Cuscatlán.

LO QUE ESCRIBIÓ MISTERCHIP:

ASÍ SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL

3 de noviembre:

Marathón (HON) vs Antigua (GUA)

Tauro (PAN) vs Forge (CAN)

San Francisco (PAN) vs Alajuelense o Cibao

4 de noviembre:

Saprissa (CRC) vs Municipal (GUA)

Alianza (ES) vs Motagua (HON)

5 de noviembre:

Olimpia (HON) vs Managua (NIC)

Waterhouse (JAM) vs Arcahaie o Verdes

Herediano (CRC) vs Real Estelí (NIC)