Troglio atiza contra dirigente del Motagua por incidir en castigo a Javier Portillo: “Ha de estar feliz en la oficina, riéndose”

Visiblemente molesto, no hubo sonrisas como en otras conferencias. Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, sacó toda su furia acumulada por las situaciones que venía viviendo desde hace mucho tiempo y disparó de forma directa contra un alto dirigente del Motagua, el vicepresidente financiero, Juan Carlos Suazo.

Y es que el “Pollo” Suazo había pedido públicamente que la Comisión de Disciplina castigara a Javier Portillo, jugador del Olimpia que recibió cuatro partidos de suspensión luego de verter fuertes declaraciones donde acusó a los jugadores del Motagua de cerdos, o sea jugar sucio.

Troglio lo señaló directamente y le dijo que no es nadie. “Yo quisiera saber cuál es la diferencia cuando se dice que una persona es un cerdo a cuando se menciona que una persona es un desleal. ¿Cuál es la diferencia de tratar de desleal a un ser humano o cuando le dices cerdo a una persona que es otra cosa, y sin embargo el cerdo es un lindo animal? Pero más allá de eso hay que ver que Portillo habló de un juego sucio que a mí no molesta nada, hay que tener cuidado con lo que se dice porque ellos mencionaron que nosotros los matamos a patadas y nosotros jugamos fuerte que es otra cosa”, inició diciendo Troglio.

Luego vino el mensaje directo a Suazo, dirigente del Motagua: “Creo que hay un dirigente que le encanta salir en televisión (Juan Carlos Suazo de Motagua), ya lo ha hecho cuando pasó conmigo en la Copa Premier, cuando me echaron junto a Gustavo Reggie (su asistente) y me terminaron dando cuatro partidos. Esto lo vimos esta semana. Ha de estar feliz en la oficina riéndose, tomándose un café con los amigos, diciendo, qué vivo que soy por lo que hice, pero la verdad esta es la posibilidad que la da el fútbol a alguien que nunca lo había hecho y ahora le da esto de generar estos problemas”, arremetió.

Troglio entiende que Portillo se pasó en sus declaraciones, pero no debió recibir la sanción de cuatro juegos, la que considera exagerada. “No comparto lo que dijo Portillo, está equivocado totalmente, no me parece ni que Mayorquín, Castellanos y Peña sean eso (cerdos), al contrario, son jugadores bárbaros, de una fuerza enorme, pero considero que hay que medir con la misma vara la deslealdad a lo otro, cuatro fechas me parece igual exagerado, se pudo solucionar con dos fechas”, comentó.

TIRA A LA COMISIÓN DE DISCIPLINA

Otro tema candente que tocó, fue el castigo de tres juegos a Carlos Pineda, que considera que también hubo mano negra ya que el jugador no estará en el clásico ante Motagua. “Lo de Carlos Pineda, no sé con qué medida se mira frente al tribunal de disciplina porque Pineda va a chocarlo, encoge los pies para no lastimarlo y si choca el arquero con la rodilla de él, no hay intensión de lastimarlo, eso corresponde dos fechas; pero le dan tres, perfecto, es corresponde hasta el clásico (ante Motagua). Nosotros vamos a apelar en el caso de Pineda porque es injusto”.

De otro tema que se quejó, fue del cambio de horario del juego ante Real de Minas, estaba para las 7.00 de la noche y se adelantó a las 3.00 pm. “Portillo se equivocó y hay que bancársela, pero quiero que se mida con la misma vara porque si mañana pasa algo a favor de Olimpia, no se olviden de todas estas cosas, como por ejemplo: el cambio de horario de juego de Real de Minas, nosotros jugábamos a las 7.00 de la noche como todos los equipos en Danlí y Real Minas pidió cambio a las 3.00 pm, con calor y todo. La televisora que va en el medio porque es del Olimpia, no tiene problemas en cambiar. Pero cuando pasen cosas con Olimpia, no hay que olvidar esto para que el día de mañana cuando alguien salga a decir que cambiaron el formato a propósito de Olimpia, esas lloradas de que cambian el formato, que se acuerden cuando pasan estas cosas, hay cosas en contra de Olimpia y a favor, también de Motagua, Real de Minas”.

Y sigue contra el Pollo Suazo. “Escuché hablar a un dirigente de forma terrible de un jugador mío y a partir de esa queja, apareció la suspensión… repito, la declaración fue desafortunada y hoy se la dije en el grupo, se pudo haber solucionado no con cuatro fechas. Quiero ver los castigos a partir de esta fecha que sean iguales y que no se olviden de estos, porque si un día echan otra vez a Carlos Pineda y le dan una fecha, digan, ah le ayudan porque es de Olimpia, no. Ahora le dieron tres fechas y no hace nada, una tarjeta roja es para dos fechas”.

“No me gusta ver a estos personajotes que aparecen allí para disfrutar de la fama que les da el fútbol porque nunca han pertenecido al fútbol y que opinan de una manera totalmente cruel. Ya lo había hecho una vez en contra mía y de Gustavo Reggis (su asistente) y le divierten porque ustedes le hacen nota. Si le dan 10 fechas de castigo no le importa porque no pertenece a la cancha, al fútbol, habla y habla y arma todo este relajo. Yo escuché también la deslealdad”.

Luego mandó un recadito a Diego Vázquez, su compatriota que se quejó del cambio de formato y hasta habló de lloradera. “Aquí muchos dicen que se cambia formato, muchachos, se es campeón ganando. Molesta todo esto que pasa cuando viene de colegas, si molesta, pero cuando viene de dirigentes que no existen, no me importa. Cada colega es dueño de su equipo, de hacer las cosas bien, me molesta bien cuando un colega sea futbolista o entrenador habla de mi equipo, no tiene que hablar, pero un dirigente de Motagua no existe, porque escucho siempre al mismo salir a decir barbaridades”.