Olimpia dejó tendido en Danlí a un aguerrido Real de Minas y mete presión en la tabla al Motagua

Olimpia sacó el resultado que buscaba, al final fue apretado pero fueron tres puntos claves en su lucha con Motagua por la punta del torneo. Vencieron 3-2 al Real de Minas que le puso resistencia. Dos acciones de penal un poco infantiles sentenciaron a los de Danlí.

Los albos fueron mejores, dominaron en gran parte el juego. Aprovecharon la primera llegada del juego con peligro por la banda izquierda; el colombiano Yustin Arboleda se filtró tras ganar línea de fondo y con la zurda, sacó un potente remate para vencer a Archibald.

Era el inicio arrollador del partido; buscó retenerle la pelota, pero los mineros tuvieron oficio en la marca. Jean-Baptisté y Aldo Oviedo no dejaron crear a Álvarez que terminó dejando el partido. Sebastián Colón y Jessé Moncada probaron con remates para poner a trabajar a Menjívar.

El defensor del Olimpia, Johnny Leverón, levanta la pierna disputando la pelota con Colón del Real de Minas: Fotos Emilio Flores

Pero fue una de esas llegadas peligrosas que tras robar una pelota, Moncada se combinó con Colón, lo habilitó por el centro del campo y ganando línea de fondo, de primera, ante la salida del arquero olimpista, sacó un potente balazo que no le dio tiempo de mover las manos a Menjívar.

Terminó la primera parte empatada, el juego se tornaba parejo, con una acción de Yustin Arboleda que remató pero el portero Archibald la sacó de la raya, pero casi adentro. En el complemento, los blancos tuvieron mejor peso en ataque. Pisaron constantemente el área rival y fue allí donde los defensores del Real Minas usaron fuerza desproporcionada y esto los castigó.

El volante Michael Chirinos se escapa de la marca de Darwin Andino del Real de Minas. Fotos Emilio Flores

La primera fue del capitán Nelson Muñoz, jugador que se estrenaba en el torneo tras una larga espera para que su resultado de coronavirus le diera negativo. Se barrió con mucha fuerza llevándose de encuentro a Edwin Rodríguez; el árbitro Melvin Matamoros no dudó en pitar penal. Llegó con mucha gallardía y frialdad Jerry Bengtson y lo transformó el gol.

Troglio sacudió la banca, refrescó el equipo en el mediocampo poniendo otro contención; Mayron Flores ayudó a defender el resultado, eso hizo que el equipo tuviera equilibrio y siguiera buscando área rival.

Los futbolistas del Real de Minas celebrando el gol de Sebastián Colón que en ese momento fue el empate. Fotos Emilio Flores

Nuevamente una imprudencia volvió a darle ventaja a los albos, esta vez fue el defensor José García quien en su afán de ganar una pelota dividida, se bajó al colombiano Arboleda que al sentir el contacto se desplomó. Matamoros estaba frente a la jugada y se llevó el silbato a la boca y Real de Minas se ponía cuesta arriba.

Como capitán, Ever Alvarado tomó la pelota y lo transformó en gol. Esto le dio tranquilidad a los merengues que siguieron llevando la tónica del juego; tocar y hacer circular la pelota lejos del arco de Menjívar, pero en una acción de cierre del juego, el joven Roney Bernárdez, se metió en el área con balón dominado, con pura potencia venció a Menjívar.

El delantero del Olimpia, Jerry Bengtson, disputa la pelota con Nelson Muñoz del Real de Minas. Fotos Emilio Flores

El gol pudo despertar al Minas, pero era demasiado tarde, un minuto después el silbante terminó el partido y así Olimpia se pudo traer de Danlí tres puntos vitales que le sirven para no dejar escapar al Motagua que sigue liderando el grupo. Este domingo enfrenta a Marathón en el clásico de la jornada.

FICHA DEL JUEGO

Real de Minas (2): Julani Archibald, Nelson Muñóz, Diego Rodríguez, Aldo Oviedo, Jesse Moncada, Jack Jean-Baptisté, Darwin Andino, José García, David Mendoza, Klifox Bernárdez y Sebastián Colón. DT Israel Canales



Olimpia (3): Edrick Menjívar, Maylor Núñez, Jonathan Paz, Johnny Leverón, Ever Alvarado; Deybi Flores, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez; Michael Chirinos, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda. DT Pedro Troglio



GOLES

0-1 Yustin Arboleda min.13

1-1 Sebastián Colón min.37

1-2 Jerry Bengtson (penal) min.56

1-3 Ever Alvarado (penal) min.72

2-3 Roney Bernárdez min90+3



Amarillas: Nelson Muñoz y Deybi Flores

Rojas: No hubo



CAMBIOS

Olimpia: Entró Mayron Flores x Jorge Álvarez min.63, entró Marvin Bernárdez x Michael Chirinos min.63, entró Josman Figueroa x Edwin Rodríguez min.79, entró Elvin Casildo x Maylor Núñez min.83 y entró Diego Reyes x Yustin Arboleda.



Real de Minas: Entró Roney Bernárdez x Sebastián Colón min.77, entró Everson López x Jean-Baptisté min.77.