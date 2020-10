Héctor Vargas señala el arbitraje tras empate ante Motagua: “Lo ponen para que no podamos sacar los partidos”

Héctor Vargas, técnico de Marathón, sacó sus valoraciones sobre el empate 1-1 frente a Motagua en el estadio Nacional y de pasó tocó el tema arbitral ya que bien se pudo haber pitado un penal a favor de los verdes en la segunda parte.

Vargas reconoció que sus jugadores presentaron una buena cara en Tegucigalpa y en efecto así fue ya que tuvieron varias oportunidades para sacar los tres puntos.

“Jugamos muy bien, es un grupo que se empieza a conocer y lo están haciendo bien frente a un rival complicado, trataremos de sumar lo más que se pueda y cerrar muy bien para lograr los objetivos”, contó el DT.

Sobre el arbitraje, Héctor Vargas apuntó lo hecho por el línea Walter López quien no le indicó a David Cruz sobre esa posible falta en la línea que pudo haber cambiado la historia del encuentro.

“Me deja dudas el arbitraje, Walter López no nos ha cobrado situaciones en el pasado, hoy otra vez de lo mismo. Lo ponen para que no podamos sacar los partidos, hubo un penal claro, me molesta que lo pongan a ese asistente”.

Héctor Vargas y Marathón terminaron sacando un punto en la Capital y con ello llegaron a 11 unidades empatando en la cima con Vida, ambos clubes como líderes de la zona norte.