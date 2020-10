Diego Vázquez salió molesto y lanza un dardo: "Hay equipos que descansan cuando quieren"

Diego Vázquez, técnico del Motagua, luego del empate 1-1 ante el Marathón, salió molesto con el accionar de los árbitros y considera que no se están manejando bien las cosas en el presente campeonato.

En cuanto a la parte futbolística, el timonel de los azules destaca lo hecho por sus dirigido. "Hicimos un gran partido pero nos costó definir muchas llegadas y si contás fueron varias y muchas de gol. nos faltó la tranquilidad de definir, Marathón llegó una o dos veces. Muy conforme con el equipo, el esfuerzo a pesar que fue el único equipo que no descansó".





Vázquez lanzó un dardo y pese a no mencionar el nombre del equipo, el estratega de los azules considera que se está favoreciendo a cierto club de la Liga Nacional.



"Hay equipos que descansan cuando quieren y de los que imparten justicia deberían hablar un poco más ustedes, pero no veo que digan nada. No son parejos para nada", comentó.



Y en cuando al accionar del árbitro David Cruz. "Se jugaron 16 minutos, todo lo pitaba falta y parecía que éramos visitantes nosotros, todo en contra y aún así generamos cinco situaciones de gol contra una de ellos".





Además agregó: "En el primer tiempo todo decía: "la otra", luego iban 70 minutos y decía la "última". Si es amarilla tenés que sacarla. No me gustó en ese aspecto para nada, pero tampoco es una excusa porque tuvimos las situaciones de gol. Siento que no son parejos. Ya empezamos con eso y mi preocupa que ya empezamos a elegir partidos, cambiar fechas y antes del Covid ya estaba arreglado".



Diego Vázquez no sacó el lápiz del renglón y aseguró que ante todas las situaciones que les están perjudicando, su equipo se va imponer con argumentos en la cancha.



"Unos dicen que no incide, está llorando, pero son cosas que son sumamente importante. Sabemos que es así y que tenemos que imponernos a todo ese tipo de situaciones y lo vamos a seguir haciendo con fútbol".