Jhon Jairo López: "No éramos Bayern Munich cuando estábamos primero, ni ahora somos deportivo La Tapita"

El técnico del Platense, Jhon Jairo López, resaltó la actitud de sus jugadores tras la amarga derrota 3-2 ante Real España en el estadio Morazán.

"Creo que pudimos haber obtenido mucho más, pero la falta de experiencia, de madurez nos lleva a estos errores individuales, colectivos. Pero así como no equivocamos, también hay aciertos. Esto es con paciencia. Sabíamos que no era fácil y vamos a ver cómo reacciona ahora el equipo", inició contando en rueda de prensa.

López explicó que tras la expulsión de Devron García modificó su esquema y apostó por todo. Al final marcó diferencia la experiencia.

"Hoy ves a un Darixon Vuelto que va de cambio y no es menos y al otro delantero que es titular, no nos metieron a los infantiles del Real España. Metieron jugadores de un nivel altísimo, Vuelto es de Selección. Nosotros hacemos una propuesta diferente, la expulsión determina un bajón de ellos y una mejoría nuestra, tenemos más espacios. Yo renuncio a defenderme con cuatro y voy encima con un jugador más adelantado y allí marcamos la diferencia", agregó.

El estratega colombiano explicó que jugó su equipo sigue en construcción y hoy presentó una defensa con un promedio de edad de entre 23 y 24 años.

"Por momentos nos equivocamos y caemos en un bache, por otros momentos se ve lúcido, más suelto. Necesitamos concatenar todo esos momentos buenos y llevarlos a un global de 9 minutos. Eso lo determinará los entrenos y el tiempo. Tengo claro que no eramos tan buenos cuando estábamos de primero y ahora no somos tan malos porque estamos allí, es lo previsto, vamos a ir a pelear ese tercero o segundo puesto. Vivo convencido que estos jugadores que van a dar más, hay un potencial muy grande".

Platense reaccionó sobre el final y estuvo a punto de regresar a Puerto Cortés con el empate.

"Hoy fue muy generoso el resultado, sin demeritar lo que hizo Real España, porque nos ganó bien, aprovechó los momentos puntuales. Generaron el riesgo y nos la metieron por más desconcentraciones nuestras que virtudes de ellos. Pero el partido estuvo muy cerrado, si me lo preguntas; no era para que nos fuéramos a casa con un 3-0. Fue por momentos bajos anímicos, al final aprovechan con jugadores de experiencia. Nosotros seguimos creciendo, a la gente no le va gustar esta palabrita; pero es lo que hay. No éramos el Bayern Munich cuando estábamos de primero, ni ahora somos deportivo La Tapita. Estamos en esa construcción, eso demora tiempo, trabajo, pero sigo confiado que este equipo en un futuro no muy lejano va ir cogiendo la huella y aprendiendo sobre las derrotas.

"Me siento orgulloso de mis jugadores. De repente no puedo estar feliz, pero de este partido saco las ganas que pusieron, deseos de ir y buscar el resultado. A los rivales les va acostar ganarnos. Me quedo con la capacidad de cada uno que ira aprendiendo, que sigamos por el camino planteado", cerró.